Üye Girişi
Ömer Erdoğan: "En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk" - Son Dakika

Ömer Erdoğan: "En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk"

04.02.2022 23:11

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 4-3'lük Kayserispor mağlubiyetinin ardından, "En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 4-3'lük Kayserispor mağlubiyetinin ardından, "En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk" dedi.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bugün maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Buradan en az 1 puan ayrılmayı düşünüyorduk. Maçın genelinde 5 sefer ceza sahamıza gelen Kayserispor'dan 4 tane gol yedik. Bir pozisyonda penaltı oldu, kalecimiz çıkardı. Bugün bireysel hataları çok yaptık ve devamında da çok ağır bir şekilde cezalandırıldık. Deplasmanda 3 gol atıp, 4 gol yiyorsanız bu düşündürücü. Buna çözüm bulmamız gerekiyor. Oyunun ofansif bölümünde üretkenliğimiz vardı, 3 gol attık, direkten dönen topumuz vardı ama ceza sahası içindeki bireysel hatalardan yediğimiz gol bize ağır bir şekilde mağlup olmamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.

Hatalarından ders çıkaracaklarını söyleyen Erdoğan, "Çalışacağız ve devam edeceğiz. Hatalarımızdan ders çalışacağız. Futbol hata oyunudur ama bu kadar basit hata yapmamamız gerekiyor. Üzgünüz ama bir an önce toparlayıp hafta içinde oynayacağımız Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

Ömer Erdoğan: En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk
Ömer Erdoğan: En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk
Ömer Erdoğan: En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ömer Erdoğan: 'En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
23:07 Erdoğan revizyon sinyali verdi, Kabine değişikliği kapıda! 3 bakan görevini devredebilir
22:55 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3600 Ek Gösterge müjdesi geldi! Mayıs ya da haziranda gündeme gelecek
22:51 CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan ile dünyaevine giriyor
22:39 DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösteren İmamoğlu: Büyük bir görev ihmali var
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
22:15 Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek
22:03 Konyaspor'un zirve inadı devam ediyor! Müthiş seriyi Giresunspor da bitiremedi
21:44 Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 23:27:44. #1.12#
SON DAKİKA: Ömer Erdoğan: "En az 1 puan ile ayrılmayı düşünüyorduk" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement