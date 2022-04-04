Ömer Erdoğan: "Fazla pozisyon bulamadık ama iyi mücadele vardı" - Son Dakika
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Ömer Erdoğan: "Fazla pozisyon bulamadık ama iyi mücadele vardı"

04.04.2022 23:38

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kendi evinde galip gelip üst tarafa daha yakın olmak istediklerini ama iyi bir puan aldıklarını söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kendi evinde galip gelip üst tarafa daha yakın olmak istediklerini ama iyi bir puan aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 31. hafta maçında evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, pozisyon konusunda çok üretken olamadıklarını belirterek, "Zor bir rakibe karşı oynadık. Rakibi analiz ederken özellikle ön bölgede çok farklı oyunculara sahip ve çok etkili tehlikeli oyunculara sahip olduğunu biliyorduk. Yine savunma arkası toplarla sezon boyu etkili pozisyonlar ve goller bulduğunu oyuncularımızla paylaştık, ona göre çalıştık. Zaten oyunun bir bölümünde de açıkçası öyle sıkıntılar da yaşadık. Oyuncularımın iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Çok üretken olamadık. Burada da rakibin kompakt halinde bloklar halinde iyi durup bizi iyi karşıladığını düşünüyorum. Biz de fazla pozisyon bulamadık bugün ama iyi mücadele vardı. İyi bir puan aldık. Gönül isterdi burada özellikle kendi evimizde direk rakibimizle bu fırsat maçını iyi kullanıp galip gelip hem rakibimizin üstüne çıkıp hem üst tarafa daha yakın olmak ama maçı böyle şimdi değerlendirdiğim zaman iyi bir puan aldığımızı düşünüyorum. 7 hafta kaldı. Bu 7 haftada toplayabildiğimiz kadar en maksimum puanı toplayıp sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Gökhan Aklan - Adem Karagöz/İHA)

Ömer Erdoğan: Fazla pozisyon bulamadık ama iyi mücadele vardı
Ömer Erdoğan: Fazla pozisyon bulamadık ama iyi mücadele vardı
Ömer Erdoğan: Fazla pozisyon bulamadık ama iyi mücadele vardı
Ömer Erdoğan: Fazla pozisyon bulamadık ama iyi mücadele vardı
Ömer Erdoğan: Fazla pozisyon bulamadık ama iyi mücadele vardı
Ömer Erdoğan: Fazla pozisyon bulamadık ama iyi mücadele vardı
Ömer Erdoğan: Fazla pozisyon bulamadık ama iyi mücadele vardı

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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