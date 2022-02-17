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SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz - Son Dakika

SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz

17.02.2022 19:01

SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruzİzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, 'Büyük bir camiaya karşı oynayacağız, iyi bir...

SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, 'Büyük bir camiaya karşı oynayacağız, iyi bir futbol oynayarak iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz' dedi.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, pas drili, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

'BÜYÜK BİR CAMİANIN TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Göztepe galibiyetinin kendilerini mutlu ettiğini ve moralli bir şekilde ara vermeden Fenerbahçe maçına odaklandıklarını belirten Ömer Erdoğan, 'Hafta sonu iyi bir sonuçla Hatay'a dönmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz, büyük bir camianın takımına karşı oynayacağız. Çok büyük bir kadroya sahipler. Slavia Prag maçı yüzünden rotasyona gitseler bile oynayacak oyuncuların başka bir ismi aratacağını düşünmüyorum, çok kaliteliler. Biz de maç maç gidiyoruz. Önümüzdeki rakibimiz Fenerbahçe ve Göztepe maçında aldığımız galibiyet inşallah moral ve motivasyon anlamında sahaya yansır. Futbolun güzel tarafını yapmaya çalışıyoruz, Hatayspor hep iyi anıldı. Bugün baktım geçen seneki gibi bu sezon da aynı haftada 39 puana ulaşmışız, demek ki doğru işler yapıyoruz' dedi.

Atakaş Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Fatih Kurucuk Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Sakat olan Simon Falette ve Adama Traore'nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. (DHA)

SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz

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Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ömer Erdoğan: Fenerbahçe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz - Son Dakika


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