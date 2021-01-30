Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Ömer Erdoğan: İlk dakikadan son dakikaya kadar hırslıydık

"Fenerbahçe maçı bol gollü olacak"

Nedim Yiğit: Çok içime sinen penaltılar olmadı

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik adamları değerlendirmelerde bulundu.ÖMER ERDOĞAN: İLK DAKİKADAN SON DAKİKAYA KADAR HIRSLIYDIKHatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, oyuncularının hırslı bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Çok iyi bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar hırslı bir takım vardı. Medipol Başakşehir'de biraz oyuncu anlamında sıkıntı var. Bildiğimiz oyunlarından uzaklar. Bunun da farklı nedenleri vardır. Yoğun bir maç temposuna girdiler. Bunun ötesinde rakip ne kadar eksik olsa da sahada istekli oyuncular vardı. Buradaki galibiyetimiz Medipol Başakşehir'in kötü oynamasından değil, bizim daha çok istememiz ve inanmamızdan oldu. Doğru analiz ve oyunla bunun gerçekleştiğini düşünüyoruz" dedi."YALNIZCA OYUNCU ALMAK İÇİN ALMAYACAĞIZ"Transfer çalışmaları hakkında ise Ömer Erdoğan, şunları söyledi: "Transferi düşünüyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Çok zaman kalmadı. Yalnızca oyuncu almak için almayacağız. Rekabeti artıran, kalite getirecek oyuncuları devre arasında kadromuza katmak istiyorduk. Bildiğimiz oyuncular vardı. İstediğimiz oyuncular oldu ama devre arasında oyuncuları kulübünden koparmak maliyetli oluyor. Diğer oyuncuların da takıma katkı vereceğini düşünmediğimiz için beklemedeyiz. Olursa takımdaki sayımız artar, olmazsa da bu oyuncularımızla sakatlık olmadan yine aynı şekilde sezonu bitiririz."Genç teknik adam, karşılaşmanın son dakikalarında Boupendza'ya yaptığı faul sonrasında Junior Fernandes ile aralarında yaşanan gerginlikle ilgili ise "Aaron, Fernandes'e bir çalım attı. Fernandes de kendince haklı olarak tepki gösterdi. Ben kesinlikle oyuncumun hareketini doğru bulmuyorum. Uyarımı yapacağım ama Fernandes'in de oyuncumuza tekme atması doğru değil. Sakatlık olabilir. Maçın bu skorla bitmeye yakın olmasıyla da Fernandes sinirlerine hakim olamadı. Oyuncu bunun doğru olmadığını söyledi, ben de haklı olduğunu ve gereken uyarıları yapacağımızı söyledim. Futbolun içinde zaman zaman olan şeyler" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE MAÇI BOL GOLLÜ OLACAK"Ligde gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini dile getiren Ömer Erdoğan, "Fenerbahçe sezon başında ve devre arasında çok ciddi transferler yaptı. Mesut Özil gibi bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Şampiyonluğu hedefliyorlar. Biz içerideki maçlarımızda rakiplerimize büyük ölçüde üstünlük sağladık. Yine çıkıp galibiyeti arayan bir takım olacağız. Önemli bir maç. Sıralamada üstümüzde olan, şampiyonluğa oynayan bir takımla karşılaşmak bizim de bugünlere tesadüfen gelmediğimizi göstermek için güzel bir fırsat. Bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah galip gelen biz oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.NEDİM YİĞİT: ÇOK İÇİME SİNEN PENALTILAR OLMADIMedipol Başakşehir'de Okan Buruk'un istifasından sonra takımı sahaya çıkaran altyapı direktörü Nedim Yiğit ise "Şahsım, oyuncularım ve kulübüm adına üzücü bir sonuç" dedi. Oyuna hakim oldukları anda gol yediklerini anlatan Yiğit, "Karşılaşmaya kötü başlamadık. Oyuna hakim olduğumuzu düşündüğümüz anlarda gol yedik. Aynı şey ikinci yarı başında da geçerli oldu. Penaltılar için asla saygısızlık yapmadan şunu söylemek istiyorum, çok içime sinen penaltılar olmadı. 2-0 olduğunda kırılganlığımız arttı. Penaltılarda hakiki temaslar görmedim, yanlış da görmüş olabilirim. Kırılgan bir takımız. 16-17 maçtır gol yemeden karşılaşmayı bitirmemişiz. Gol pozisyonumuz da çok var. Bunun yanında bilinen bir Hatay vardı. Hepsini öngördüğümüz oyun planları vardı ama engel olamadık. Planları uygulamakta bizden daha başarılı oldukları ortada" dedi.

Takımın kalitesiyle ligde yukarı doğru çıkacağını vurgulayan Nedim Yiğit, "Sağlıklarına kavuştuklarında, sahaya atabileceğimiz oyuncuların sayısı arttığında bu kaliteli oyuncular performanslarıyla bunu ortaya koyacaklardır. İnanıyorum ki yukarıya doğru yavaş yavaş ilerleyeceklerdir" diye konuştu.