Ömer Erdoğan: "Golcü transferi gündemimizde"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, golcü transferi yapacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Galatasaray maçının zor bir deplasman olduğunu ve iyi mücadele ile puan veya puanlarla dönmek istediklerini belirterek, "Galatasaray maçının hazırlıklarını devam ettiriyoruz. Kasımpaşa maçı ile ilk haftaya başladık, gönül isterdi yeni stadımızda taraftarımızın önünde galibiyetle bitirmek ama olmadı. Tabii oradan derslerimizi çıkardık, şimdi Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Zor bir deplasmanda büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Oraya gidip iyi mücadele ve futbolla puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Uyum sorununu atlatırsak daha iyi şeyler yapacağız. Galatasaray maçında Kasımpaşa maçındaki hataları en aza indirip daha derli toplu oynamak gerekiyor. Özellikle Galatasaray gibi hücum futbolu iyi oynayan ve iyi hücumculara sahip bir takıma karşı takım savunmasını çok iyi yaparken kazandığımız topları da iyi hücum yaparak topun bizde kalmasını sağlamamız gerekiyor. Ona göre çalışmalarımızı maça kadar tamamlayıp inşallah saha da uygulayabiliriz" dedi.

"Bir tane hücuma bir transfer yapmamız gündemde

Transfer konusuna ile ilgili olarak hücum hattına transfer yapacaklarını belirten Erdoğan "Simon Falette'yi zaten savunmamıza transfer ettik. Onun dışında bir tane hücuma bir transfer yapmamız gündemde. O transfer de her an olabilir. Sonrasında bekleyeceğiz, çünkü zamanımız var. Zaten her mevkide alternatifli bir kadro oluşturduk" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Fatih Kuruçuk'un sakatlığının geçtiğini, Falette'yi ise maça yetiştirmek istediklerini belirterek, "Sackey bireysel antrenmanlara başladı. Falette gelmeden önce parmağında bir sakatlığı vardı. Transferin gecikmesi de oydu. Biz normalde Simon Falette ile üç hafta önce anlaşmıştık. Bugün bir bölüm takımla beraber çalışacak. Kontrollerine devam edeceğiz maça yetiştirmeye çalışacağız. Fatih Kuruçuk'ta takımla antrenmanlara başladı, şu an bir sıkıntısı yok gibi" açıklamasında bulundu.

Adekugbe: "Kendi performansımdan dolayı çok mutluyum"

Hatayspor'un yeni transferlerinden Samuel Adekugbe ise, "Hazırlıklarımız gerçekten çok iyi gidiyor. Hocamızın verdiği talimatları uygulamaya çalışıyoruz takım olarak. İyi bir şekilde Galatasaray'ın karşısına çıkacağız. Kendi performansımdan dolayı mutluyum. Bunun asıl nedeni hocam ve takım arkadaşlarımdır. İyi performans sergilemem de onların da yardımı oldu. Bana güven verdiler. Takıma en iyi şekilde adapte olmam için yardımcı oldular" diye konuştu.

Mustafa Özat: "Boupendza konusu tabii herkesin merak ettiği bir konu"

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Boupendza transferi ile ilgili, "Boupendza konusu tabii herkesin merak ettiği bir konu. Biz de kamuoyuna net somut bir şeyler söylemek isteriz. Kulüpler arasında bir şey kalmadı sadece futbolcu ve kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. En kısa süre içerisinde de bitebilir, bitmeyedebilir. Bizim inisiyatifimizin dışında olduğu için sadece beklemedeyiz. Ama çok uzun bekleyeceğimizi düşünmüyoruz, bir an önce sonuçlansın çünkü uzun bir süreç aldı ama şu anda bir problem görünmüyor" dedi. - HATAY