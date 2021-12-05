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Ömer Erdoğan: "Hiçbir oyuncumu suçlamayacağım" - Son Dakika

Ömer Erdoğan: "Hiçbir oyuncumu suçlamayacağım"

05.12.2021 19:17
Ömer Erdoğan: "Hiçbir oyuncumu suçlamayacağım"

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, bütün futbolcularının gayretli olduğunu ama devre arasına girerken 3-0 olmasının maçın gidişatını belli ettiğini söyledi.

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, bütün futbolcularının gayretli olduğunu ama devre arasına girerken 3-0 olmasının maçın gidişatını belli ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde karşılaştığı Başakşehir'e 3-0 mağlup olan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan maçın aslında ortada olduğunu ancak 2 penaltı golü sonrası kendilerine dezavantaj olduğunu belirterek, "Şanssız bir maç oldu. Emre Hoca'nın gelişi ile birlikte hücum zenginliği olan formada bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Ona karşı önlemimizi de aldık. 2 penaltı dışında açıkçası net pozisyonu yoktu. Maçın genelinde zaten goller dışında çok net pozisyonda vermedik. Maç ortadaydı ama penaltı sonrası 2-0 geriye düştükten sonra tabii ki bizim için dezavantaj oluştu. Bu maçın değerlendirmesinde hiçbir oyuncumu suçlamayacağım. Hepsi gayretliydi ama devre arasına girerken 3-0 olması açıkçası zaten maçın iyice gidişatını belli etti. Bu oyuncular bugüne kadar 26 puan topladılar, bundan sonraki süreçte de bu oyuncular nasıl 2 haftadır skor anlamında bir sıkıntı yaşıyorsa, inşallah en kısa zamanda da toparlayacağız. Bazen ders çıkaracağımız maçlar oluyor ama bugün oyunsal ve mücadele anlamında hepsi iyi niyetliydi. Biz bir olalım, birlikte olalım inşallah bunu düzelteceğiz" dedi.

(Gökhan Aklan - Ahmet Arslan/İHA)

Ömer Erdoğan: Hiçbir oyuncumu suçlamayacağım

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Başakşehir, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ömer Erdoğan: 'Hiçbir oyuncumu suçlamayacağım' - Son Dakika


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