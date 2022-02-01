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SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz - Son Dakika

SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz

01.02.2022 16:07
SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz

Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruzİzzet NAZLI-Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor.

Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz

İzzet NAZLI-Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar sürüyor.

Atakaş Hatayspor, deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından, savunma ve hücum olarak ikiye ayrıldı. Hava topu çalışması, dar alan ve pas çalışması yapılan idman 1 saat 25 dakika sürdü. Takımda, cezalı olan Samuel Adekugbe kadroda yer alamayacak.

'UZUN SÜRE SONRA TAM KADRO OLACAĞIZ'

Afrika kupasına giden futbolcuların yarın Hatay'a geleceklerini ve takımla beraber çalışmaya başlayacaklarını söyleyen Teknik direktör Ömer Erdoğan, idman öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hem antrenman eksiği olan arkadaşlarımızın durumunu biraz yukarıya çekmeye çalıştık, hem sakat olan bazı oyuncularımızın aramıza katılması, Afrika Kupası'ndan dönecek oyuncularımızın aramıza katılması, uzun süre sonra inşallah tam kadro olacağız. Sezon sonuna yaklaşırken her haftanın her puanın önemi artacak. Ligde her takımın da bir şekilde bir iddiası var. Alt grubun ligde kalma iddiası, üst grubun Avrupa kupalarını yakalama iddiası derken, her maçın zorluk derecesi daha da yüksek olacak. Biz Aralık ayında çok fazla puan kaybettik. Ama önümüzde yine fırsatlar var. Bunun ilki de Kayseri deplasmanı inşallah oradan iyi bir sonuç alırsak bulunduğumuz yerlerde tutunmak istiyoruz.'

'İKİ FUTBOLCU İLE CİDDİ ŞEKİLDE GÖRÜŞÜYORUZ'

Transfer çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini fakat devre arasında bunun kolay olmadığını belirten Erdoğan, 'Çok oyuncu izledik. Çok içimize sinen oyuncu yok. Devre arası aramıza katacağımız oyuncuların bize gerçekten katkı sağlamasını, direk katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü onları hazırlayacak zamanımız yok. Bir tecrübeyi Kahraba'da yaşadık. Hazır değildi geldiğinde. İşte bu arada biraz daha yukarıya çektik ama onun için alacağımız oyuncu bize direk katkı sağlayacak yardımcı olacak oyunculara bakıyoruz. Şu an iki tane futbolcuyla ciddi şekilde görüşüyoruz. Biri yerli, biri yabancı. Eğer şartlar uyarsa istediğimiz şekilde onları aramıza katıp transferi kapatacağız. İkisinden belki biri de olabilir. Dediğim gibi bu bir süreç. Avrupa'da biliyorsunuz transfer dönemi kapandı. Oradan bazı fırsat transferleri olabilir. Çünkü kulüp bulamayan, boşta olan veya kulübü tarafından belki kiralanmayı veya transfer izni verilen bazı isimler bize gelirse onları da değerlendirebiliriz. 2 tane yapmaya daha niyetimiz var eğer yapabilirsek. Şimdi zaten sakat oyuncularımız, Afrika Kupası'ndan dönen oyuncularımız ile birlikte yine Aralık ayında geçirdiğimiz sıkıntılı dönemden çok daha iyi rahat bir döneme geçeceğiz. Biliyorsunuz Aralık ayında 13-14 kişi antrenman yaptığımız dönemler oldu. Bu da ister istemez hafta sonu maçlara bir şekilde yansıdı' dedi.

SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatay, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ömer Erdoğan: İki futbolcu ile ciddi şekilde görüşüyoruz - Son Dakika


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