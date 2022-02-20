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Ömer Erdoğan: "İlk penaltı tartışılabilir, ikincisi penaltı" - Son Dakika

Ömer Erdoğan: "İlk penaltı tartışılabilir, ikincisi penaltı"

20.02.2022 22:11

- Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltının tartışılabilir bir pozisyon olduğunu, ikincisinin ise kaleci hatasından oluşan net bir penaltı olduğunu ifade etti.

- Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltının tartışılabilir bir pozisyon olduğunu, ikincisinin ise kaleci hatasından oluşan net bir penaltı olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçındaki performansları ile ilgili, " Türkiye'nin en büyük camialarından birine kendi stadında bu kadar net pozisyona girip rakibe pozisyon vermeden sonucunda mağlup ayrılınca üzücü. Fırsatlar yakaladık, maçı da istediğimiz şekilde başladık. Daha fazla ikinci bölgede Fenerbahçe'yi karşılayıp koşularla geçiş oyunu oynamaya çalıştık. Bu statta pozisyon bulmak kolay değil. Sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Savunma kısmını iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Savunma arkası atılacak uzun toplara pozisyon aldık. Maçın ilk dakikalarında Burak'ın sakatlanıp, yedek stoperimizin olmaması bizi sıkıntıya soktu. Olmadı bugün, belki burada 1 puana üzülecek olurken eli boş dönüyoruz. Bu maçın analizini yapıp önümüzdeki haftaya hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

"İLK PENALTI TARTIŞILABİLİR, İKİNCİSİ PENALTI"

Maçta verilen iki penaltıya değinen Erdoğan, "Açıkçası birinci penaltı tartışılabilir. Ekranda o açıdan gördüm, sanki tartışılabilir. Net bir şekilde görürsem daha iyi değerlendiririm. İkincisi penaltı. Kaleci hatası, ayağından geç çıkartınca Serdar ayağını soktu" ifadelerini kullandı.

"ARDA VE ÇAĞTAY İYİ OYUNCULAR"

Fenerbahçe'nin genç oyuncuları Arda Güler, Çağtay Kurukalıp'ın performansına ve kendi genç oyuncularına değinen Ömer Erdoğan, "Biz de genç oyunculara önem veriyoruz, takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Biz de Temel ve Bertu gibi genç oyunculara fırsat veriyoruz. Onlar da inşallah zamanı geldiğinde ilk 11 oyuncuları inşallah olurlar. Rakip takımda da bugün Çağtay ve Arda'nın oynamasını bekliyorduk. İsmail hoca en son basın toplantısında bahsetti. İyi oyuncular, Arda'yı Avrupa'dan ciddi takımlar takip ediyor yolları açık olsun" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - İsmail Yasin Akçın/İHA)

Ömer Erdoğan: İlk penaltı tartışılabilir, ikincisi penaltı
Ömer Erdoğan: İlk penaltı tartışılabilir, ikincisi penaltı
Ömer Erdoğan: İlk penaltı tartışılabilir, ikincisi penaltı

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Kaynak: İHA

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