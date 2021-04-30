Ömer Erdoğan'ın korona virüs testi pozitif çıktı
30.04.2021 00:57
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
Hatayspor'da Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi yapılan korona virüs testleri sonucu Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Geçen yıl Ekim ayında da korona virüse yakalanıp hafif atlatan Ömer Erdoğan, bu salgına ikinci kez yakalanmış oldu. - HATAY
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