Son Dakika Haberleri: Ömer Erdoğan'ın teyzesi kayboldu!
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Ömer Erdoğan'ın teyzesi kayboldu!

42 dakika önce

Bursaspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve yeşil beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Ömer Erdoğan, Instagram hesabından teyzesinin kaybolduğunu açıkladı.

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Bursaspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve yeşil beyazlı takımın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Ömer Erdoğan, Instagram hesabından teyzesinin kaybolduğunu açıkladı.


Ömer Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;


"Teyzem bu sabah 11'de evinden çıktı ve halen kendisinden haber alamıyoruz. Eyüp'te oturuyor ve Eyüp merkeze gidiyorum diye evden çıkıyor. Tüm hastanelere bilgi geçildi bir haber yok. Görenlerin tarafıma ulaşmasını rica ederim. Ayrıca paylaşmanız hususunda desteklerinizi rica ederim."

Ömer Erdoğan, Instagram, Bursaspor, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:41 
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