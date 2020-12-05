- Ömer Erdoğan: "Kaybettik, üzgünüz"

İSTANBUL - Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray'a karşı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Üzgünüz. Maçın başında beklediğimiz bir maç oldu. Galatasaray'ı analiz ettiğimizde merkezden sayısal olarak çok hücum yapan bir takım ama merkez kaptırdıkları toplarda geri dönüşlerde sıkıntı yaşadıkları tespit etmiştik. İlk yarıda 8 tane pozisyon yakaladık. Çok etkili olamadık. 0-0 iken kaçırdığımız bir pozisyon var. Gol olsa gidişat farklı olabilirdi. Analiz yapıp çarşamba günkü Erzurumspor hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Kaybettik, üzgünüz. Bundan ders çıkarıp Erzurum maçı ile çıkış yakalamak istiyoruz" diye konuştu.