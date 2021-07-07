Üye Girişi
SPOR Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz - Son Dakika

SPOR Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz

07.07.2021 19:09
SPOR Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz, System.String[]

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, kamp dönemi ve yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, kamp dönemi ve yeni sezon hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'e renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izlettireceklerini söyledi.

Erzurum'da kamp yapan bordo-beyazlılar Sway Otel'de yeni sezona hazırlanıyor. Günü akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamlayan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

'KEYİF VEREN BİR HATAYSPOR İZLETECEĞİZ'

Yeni sezon öncesi tüm takımlara başarı dileğinde bulunan Erdoğan, 'Öncelikle 2021-2022 yılı tüm takımlara hayırlı olsun. 1 Temmuz'da ilk kamp etabına başladık. 10 gün daha buradayız, bayram arası vereceğiz ve sonrasında Topuk Yaylası'nda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyuncuların gayreti ve temposundan memnunuz. Kampın ne kadar önemli olduğunu oyunculara aktardık. Bu bilinçle çalışıyoruz. Milli oyunculara daha fazla izin verdik ve onlar da dün çalışmaya başladı. Bir-iki oyuncumuz eksik, Kovid sıkıntısından aramıza katılmadılar. Yapacağımız transferle sezon başlayana kadar hazır hale geleceğiz. Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz' diye konuştu.

'FUTBOLUYLA KEYİF ALAN VE KEYİF VEREN BİR OYUNCU GRUBU OLMAK İSTİYORUZ'

Süper Lig'de ilk kez boy gösteren Hatayspor'un başarısına vurgu yapan Erdoğan, 'Tarihimizde ilk defa ligde yer aldık ve büyük başarı elde ettik. Oyuncularımıza yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sezon başı maç maç ilerleyeceğiz dedik ve şu an da bunu tekrarlayacağım. Bazı değişimler oldu. Geçen sezonki başarılarda pay sahibi olan oyuncular takımdan ayrıldı, yeni transferlerle keyif veren, üzerine koyan bir futbol izlettirmek istiyoruz. Keyif alan bir oyuncu grubu olmak istiyoruz' dedi.

'BOUPENDZA'NIN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR'

Süper Lig'in gol kralı Boupendza'nın trasfer görüşmeleriyle ilgili de Erdoğan, 'Takip ediyoruz, Boupendza aramıza katılamadı, ona daha fazla izin verdik. Takım arkadaşlarıyla birlikte güzel bir sezon geçirdi ve gol kralı oldu. Türkiye'de İstanbul kulüplerinin ve yurt dışında bazı takımlardan ciddi teklifler alıyor. Kulübümüzün menfaatleri, oyuncunun istekleri doğrusunda görüşmeler sürüyor. Giderse onu adına mutlu olur, kalırsa da yarar sağlarız. Şu an net bir durum yok' ifadelerini kullandı.

'AİLE ORTAMI ÖNEM VERİDİĞİM BİR KONU'

Takım içerisinde aile ortamının önemine dikkat çeken Ömer Erdoğan, 'Aile ortamı önem verdiğim bir konu. Geçen sene de bu sene de futbol kalitesi dışında karakterini de araştırıyoruz. Aidiyet duygusu var mı diye bakıyoruz. İlk toplantıda arkadaşlara söyledik, aile ortamında neler yaptığımızı geçen yıl gördük. Herkesin birbirine saygılı olması gerektiğini söyledim. Hiçbir oyuncuyu ayıramam, kariyerine saygı duyarım ama her futbolcuya aynı değeri veririm. Hata yapabilirsin, gol yedirebilirsin ama kötü oynama ve az koşma gibi bir şeyi kabul edemem, olmazsa olmazım. Oyuncularımın da ilk günden beri ne kadar hırslı olduklarını gösteriyorlar. Bir an önce adaptasyon sorununu kısa sürede hallederek geçen sezonki başarının devamını sağlarız. Geçen sezondan dolayı bir beklenti var, bizim de bir beklentimiz var ama şimdiden çok iddialı konuşursak sıralamada yer belirlemek sağlıklı olmaz. Önümüzü görmemiz lazım. Keyif veren, ofansif futbol oynayan, futbolun iki yönünü doğru oynayan, birbirine ve rakibe saygılı bir oyuncu grubu oluşturmaya çakışıyoruz' diye konuştu.

SPOR Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz
SPOR Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz
SPOR Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz
SPOR Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz - Son Dakika Spor


Son Dakika

Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi 19:08 Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 17:54 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak 17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı 17:05 Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: 16:29 Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi 15:22 Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor         
19:14
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi         
18:08
Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı         
17:53
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi         
17:10
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz         
16:33
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 19:51:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Ömer Erdoğan: Lige renk katan Hatayspor'u futbolseverlere izleteceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement