Ömer Erdoğan: "Maçın hakkı bana göre beraberlikti" - Son Dakika
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Ömer Erdoğan: "Maçın hakkı bana göre beraberlikti"

07.03.2022 22:58
Ömer Erdoğan: "Maçın hakkı bana göre beraberlikti"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın hakkı bana göre beraberlikti" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın hakkı bana göre beraberlikti" dedi.

Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Hatayspor, bu sonuçla puanını 43'e yükseltirken, Gaziantep FK ise puanını 37'ye çıkardı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, iyi bir rakibe karşı zorlu ve heyecan dolu bir maç oynadıklarını söyledi. Ömer Erdoğan, "Bugün burada iki takım için de güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın başından sonuna sürekli heyecanlı anlar vardı. İki takımın da önemli pozisyonları vardı ve galibiyet aradı iki takım da. Kalecilerin de önemli kurtarışları oldu. Maçın hakkı bana göre beraberlikti. Herkes iki puan kaybettiği düşüncesinde. Erol hocaya sorsak o da böyle söyler muhtemelen. Oyuncular da böyle düşünüyor. Bizim oyuncularımıza sorsanız onlar da öyle düşünür. İki tarafın da pozisyonları vardı. Bazen kaleciler kurtardı, bazen golcüler atamadı. Bana göre güzel bir maç oldu. Oyuncularıma mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Gaziantep FK'ya da başarılar diliyorum. Önümüzde önemli bir maçımız var ona hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

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Ömer Erdoğan, Hatayspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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