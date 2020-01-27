Ömer Erdoğan: "Maçın kaderini kırmızı kart belirledi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ömer Erdoğan: 'Maçın kaderini kırmızı kart belirledi' - Son Dakika Spor

Ömer Erdoğan: "Maçın kaderini kırmızı kart belirledi"

7 saat önce

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Altınordu karşısında mücadelenin kaderini kırmızı kartın belirlediğini söyledi.

Ömer Erdoğan:

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Altınordu karşısında mücadelenin kaderini kırmızı kartın belirlediğini söyledi.


TFF 1. Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, müsabakaya iyi başladıklarını ifade ederek, "Topa fazla sahip olan taraftık. Golü bulduk. İkinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra Altınordu bastırmaya başladı. İlk yarı verilmeyen penaltımız var. Onunla gelen sarı kartta haksızdı. Maçın bence kaderini belirleyen kırmızı karttı. Ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Geçen hafta da Bursa'da uzatmada 2-2'yi yakaladık. Bugün de 10 kişi kalmamıza rağmen çok doğru karakterle 10 kişi olmalarına rağmen gol aradılar. Taraftarlarımız da bugün 90 artıya kadar çok iyi desteklediler. Yarından itibaren Menemenspor maçının hazırlıklarına başlayıp, kaybettiğimiz puanların telafisini yapmayı planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:41 Kaynak: İHA
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