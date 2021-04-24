- Ömer Erdoğan: "Pozisyon zenginliği az olan bir maçtı"

KONYA - Konyaspor beraberliğini değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, iki takımın da fazla pozisyona girmediğini ve takım olarak savunmayı iyi yaptıklarını söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pozisyon zenginliği az olan bir müsabaka olduğunu belirten Erdoğan, "İki takım da fazla pozisyona girmedi. Maçın ilk yarısında son dakikalara yakın çok bariz girdiğimiz bir pozisyon vardı. Onun dışında çok fazla pozisyon üretemedik ama takım olarak savunmayı çok iyi yaptık. Rakibe ne alan, ne pozisyon verdik. Maçın değerlendirmesi bence iki takım için de bir puandı. Konyaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah oradan içeride 3 puanla devam ederiz serimize" ifadelerini kullandı.