SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz - Son Dakika
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SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz

10.03.2022 15:31

Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruzİzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'İyi bir rakibe karşı önemli bir maçımız var.

Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'İyi bir rakibe karşı önemli bir maçımız var. İyi hazırlandık, seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz' dedi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcular, şut, pas drili ve taktik çalışması yaptı. Takım, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Takımda Sadık Baş dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

"İYİ BİR RAKİBE KARŞI ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR"

Teknik direktör Ömer Erdoğan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. VavaCars Fatih Karagümrük maçına odaklandıklarını ve hafta boyunca çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan, "İyi bir rakibe karşı önemli bir maçımız var. İyi hazırlandık, inşallah cumartesi günü seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz. Biz her maçı tek tek değerlendiriyoruz. Her maçta hem futbol anlamında daha iyi şeyler yapmaya çıkarken sonucunda da üç puanı hedefliyoruz, en kötü özellikle deplasmanda bir puan. Şu an bizim için en önemli, en değerli maç Karagümrük maçı ve onu alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sezon sonu bu bizi nereye götürür, hepimiz bunu göreceğiz" dedi.

Erdoğan, seyirci anlamında çok büyük bir destek beklediğini sözlerine ekledi.

SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz
SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz

YORUMLAR
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Ömer Erdoğan: 'Her maçı tek tek değerlendiriyoruz' Ömer Erdoğan: 'Her maçı tek tek değerlendiriyoruz' HATAY -Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maçında taraftarından destek bekliyor HATAY -Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maçında taraftarından destek bekliyor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan, Ahmet Çalık, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz - Son Dakika


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