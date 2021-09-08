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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama - Son Dakika

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama

08.09.2021 19:30
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama, System.String[]

Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Hatayspor'da Teknik Direktörü Ömer Erdoğan yeni bir sınava çıkacaklarını, zor bir deplasmanın kendilerini beklediğini belirterek sahadan üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Hatayspor'da Teknik Direktörü Ömer Erdoğan yeni bir sınava çıkacaklarını, zor bir deplasmanın kendilerini beklediğini belirterek sahadan üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Pazar günü deplasmanda oynayacakları Rizespor maçının hazırlıklarına Osman Çalgın Tesisleri'nde devam eden Hatayspor'da, idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idmanda, pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan milli maç arasında fiziksel olarak kendilerini geliştirdiklerini ayrıca farklı oyun formatları denediklerini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan milli maç öncesi Alanya karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını Rize'ye tam kadro giderek oradan da üç puan almak istediklerini belirterek, "Milli maç arasına girmeden önce son maçımızı istediğimiz şekilde bitirdik. Kendi taraftarlarımızın önünde önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. İstediğimiz futbolla bunu gerçekleştirdik. Tabii bu geride kaldı, önümüze bakmamı gerekiyor. Yeni bir sınav, zor bir deplasman bizi bekliyor. Rakibimiz çok iyi lige başlayamadı ama onlarda bu hafta çıkış yakalamaya çalışacaktır. Ama biz de kendimizi gücümüzü biliyoruz. Milli maç arasında da hem fiziksel olarak kendimizi geliştirirken, hem mental olarak oyunun skoruna göre gerçekleşebilecek oyun formatlarına çalışmaya denedik. Milli takıma giden arkadaşlarımız var, bugün itibari ile aramıza katılmaya başladılar. Samuel ve Dylan'da aramıza katılırsa sağlıklı bir şekilde hafta sonu Rize'ye tam kadro gitme şansımız olur" dedi.

Erdoğan, Simon Falette'nin Alanya maçında sakatlanıp oyundan çıktığını tedavisinin devam ettiğini belirterek "oynayıp oynamayacağı konusunda belirsizlik var. Ufak tefek sakatlıklar oluyor ama ciddi bir sakatlık yok. Cezalı oyuncumuz da yok" dedi.

Hatayspor'un sezon başı transferlerinden genç savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk ise her gün daha da takımın birbirine ısındığını belirterek, "Lige iyi başladığımızı düşünüyorum, daha yeni oluşan bir takımız. Ancak gün ve haftalar geçtikçe birbirimize daha iyi ısınıyoruz. İyi bir ortamımız var, kulüp ve futbolcular gerçekten iyi kaynaştık. Milli arada izni iyi değerlendirdik ondan sonra antrenmanlara başladık ve gerçekten sıkı çalıştık. Takımımız Rizespor maçına hazır ama önümüzde daha 2-3 gün var. Bu süre içerisinde maça odaklanarak en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi

Kuruçuk her maça aynı şekilde hazırlandıklarını belirterek "forvetlere özel hazırlanmıyorum, kendimi her maça aynı şekilde hazırlıyorum. Tabii ligimizde iyi hücum oyuncuları var. Ama hiçbirini ayırt etmiyorum, hepsine aynı şekilde sahaya odaklanarak çıkıyorum" dedi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan açıklama - Son Dakika
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