Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Atakaş Hatayspor maçının ardından

21.02.2021 16:24
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Atakaş Hatayspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, müsabakanın istedikleri gibi başladığını ancak 6 haftanın sonunda böyle bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, müsabakanın istedikleri gibi başladığını ancak 6 haftanın sonunda böyle bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Mesut Bakkal, maçın ardından sonra düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve çok enteresan bir müsabaka oynadıklarını ifade etti.

İlk yarıda birçok pozisyon kaçırdıklarını belirten Bakkal, "Çok enteresan bir maç oldu, 6 haftalık periyodun arkasından böyle bir sonuç beklemiyorduk. Müsabaka aslında bizim istediğimiz gibi başladı. Sahada ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü vardı ama sezonun herhalde en güzel kafa golünü yedik. Böyle 1-0 geriye düştük. Aatıf'ın defanstan dönen topu Omolo'nun kaçırdığı pozisyon Gomes'in vurduğu kafa topu bunlar aslında iyi şeyler yaptığımıza delaletti." diye konuştu.

Bakkal, takımın 10 kişi kalmasına rağmen iyi oynadıkların anlatarak, şu görüşleri paylaştı:

"Ofsayttan attığımız gol bizi ümitlendirdi çünkü oyunun gidişatı onu gösteriyordu. Ancak ilk yarıda saçma bir penaltıdan 2-0 içeri giriyorsunuz. Oyuncu değişiklikleri yapacağız 2-0 içeri giriyoruz yine de yaptık ama bu sefer 50. dakikada kalecimiz kırmızı kart gördü. Kısa düşen bir geri pas bireysel hatalar hep ama yine takım 10 kişi kalmasına rağmen iyi mücadele etti. Hiç bırakmadı direndiler oyun disiplininden memnunum. Başımızı öne eğmeyeceğiz yolumuz uzun. Avantaj kaçırdık sadece hatta avantajı erteledik. Genel olarak baktığımız zaman bu skoru hak etmediğimizi düşünüyorum. Oyun anlamda bir sıkıntımız yok bireysel hatalardan mağlup olduk. Kaybı telafi edeceğiz çünkü edecek bir takımım var."

Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da maç önce yaptıkları planları sahada uygulayarak üç puana ulaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Zor bir deplasmanda 3 puan aldığımız için çok mutluyum. 6 haftadır Süper Lig'de çok dengeli savunma yapan rakibe çok boşluk bırakmayan ve az gol yiyen bir Erzurumspor vardı. Biz bunu analiz ederken sabırlı oynamayı tercih ettik önce rakibi üzerimize çekip orada kazandığımız toplarla savunma arkası, savunma arası pozisyon bulmaya çalıştık hafta içi de bunları çalıştık. İlk attığımız golün çalışmasını bu hafta çok yaptık. Bunun karşılığını bugün sahada görmek beni bir antrenör olarak çok mutlu etti. Oyuncularıma teşekkür ediyor Erzurumspor'a başarılar diliyorum."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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