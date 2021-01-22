- Ömer Erdoğan: "Zor bir maç olacak"

Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürdü

HATAY - Ligin 21. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Gaziantep takımının kolay bir rakip olmadığını ve iyi oyunculara sahip bir ekibe karşı oynayacaklarını söyledi.

Ligin 21. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan A. Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda çalışmalarını sürdürdü. İdmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapılırken, kaleciler ayrı çalıştı. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Malatyaspor maçında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını Gaziantep maçında telafi etmek istediklerini söyledi. Erdoğan Malatyaspor maçında istediklerini sahada yapamadıklarını belirterek, "Tabii istemediğim bir mağlubiyet oldu. Sezon başından beri kendi sahamızda oynadığımız maçlarda daha üretken, hücumda fazla pozisyona giren, rakibe baskı yapan, üçüncü bölgede özellikle rakibi rahatsız eden futbol sergiliyorduk ama bu maçta bunu çok iyi yapamadık" dedi.

"Kazanmak istiyoruz"

Gaziantep maçının zor bir maç olacağını ama kazanmak istediklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zor bir maç, sezon başından beri onlar da farklı bir sistemle oynuyorlar. Rakibe arkada çok fazla pozisyon vermeyen bir rakip. Bu oyun sistemini geçen seneden itibaren daha önce çalıştıkları hoca ile birlikte iyi uyguluyorlar. Son iki maçta hocaları değişmesine rağmen bu sisteme devam ediyorlar, bize de öyle çıkacaklarını tahmin ediyorum. Kolay bir rakip değil, orta saha da ve hücumda iyi oyunculara sahipler. Ama bizim de sezon başından beri çok ciddi rakiplere üstteki takımlara karşı çok iyi oynadığımız maçlar oldu. İnşallah bu da onlardan bir tanesi olur."

"Ligin ilk yarısında en fazla kırmızı kart gören takımız"

Erdoğan ligin ilk yarısında en fazla kırmızı kart gören takım olduklarını vurgulayarak, "Ligin ilk yarısında bizden fazla kırmızı kart gören yok. Ligin ilk başlarında bu sıkıntıları yaşadığımızda, bununla ilgili toplantı yaptık, uyarılarda bulunduk. Sıkıntı yaşadığımızı söyledik, oyuncularımız da bunu kabul etti. Devamı da gelmesi bizi ciddi sıkıntıya sokuyor. Hem o maç için hem de sonraki maçta cezalı duruma düşmesi bizim için de başka bir problem oluşturuyor. Sürekli uyarıyoruz, oyuncularımızın da art niyetli olduğunu dile getirmedim" diye konuştu.

Aabid ve Sackey'nin dört sarı karttan dolayı cezalı duruma düştüklerini belirten Erdoğan birkaç tane oyuncusunun da sarı kart sınırında olduğunu söyledi.

"Devre arası transferler çok zor oluyor"

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini açıklayan deneyimli teknik adam, "Transfer için sportif direktör ve yöneticilerimiz ile yoğun çaba harcıyoruz. Ancak devre arası transferler çok zor oluyor. Sözleşmeli oyuncuyu almak kolay değil. Almak istediğiniz de maliyeti çok yüksek oluyor. Bir de devre arasında kulübünden ayrılan oyuncu demek ki daha önce verimli olamadığı için olabilir düşüncesindeyiz. Birkaç iyi oyuncu tespit ettik, yöneticilerimiz görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kamara: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Hatayspor devre arası transferlerinden olan Kamara ise Hatayspor'da mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Takıma yardımcı olabilmek için elimden geleni yapacağım. Birkaç hafta oldu buraya geleli. Malatyaspor maçında 2-0 geriye düşünce hocam benim takıma yardım etmem gerektiğini düşünerek oyuna aldı. Ben de bir asist yaparak takıma katkı da bulundum" dedi.

Muhammed Mert ise takıma çabuk alıştığını dile getirerek, "Çok şükür her şey iyi gidiyor ve takıma alışma sürecim çok hızlı gidiyor. Zaten geçen seneden tanıdığım oyuncular var. Yerli ve yabancı oyuncu arkadaşlarımla anlaşabiliyoruz. Gaziantep iyi bir kadroya sahip, güçlü bir takım. İyi analiz ediyoruz, çalışmalarımız son hız devam ediyor. Oradan istediğimizi alıp geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Daha sonra Hatayspor'un Gaziantep maçı hazırlıkları basına kapalı olarak devam etti.