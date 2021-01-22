Ömer Erdoğan: "Zor bir maç olacak" - Son Dakika

Ömer Erdoğan: "Zor bir maç olacak"

22.01.2021 22:28

- Ömer Erdoğan: "Zor bir maç olacak" Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürdü Ligin 21. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan A.

- Ömer Erdoğan: "Zor bir maç olacak"

Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürdü

HATAY - Ligin 21. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Gaziantep takımının kolay bir rakip olmadığını ve iyi oyunculara sahip bir ekibe karşı oynayacaklarını söyledi.

Ligin 21. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan A. Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda çalışmalarını sürdürdü. İdmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapılırken, kaleciler ayrı çalıştı. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Malatyaspor maçında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını Gaziantep maçında telafi etmek istediklerini söyledi. Erdoğan Malatyaspor maçında istediklerini sahada yapamadıklarını belirterek, "Tabii istemediğim bir mağlubiyet oldu. Sezon başından beri kendi sahamızda oynadığımız maçlarda daha üretken, hücumda fazla pozisyona giren, rakibe baskı yapan, üçüncü bölgede özellikle rakibi rahatsız eden futbol sergiliyorduk ama bu maçta bunu çok iyi yapamadık" dedi.

"Kazanmak istiyoruz"

Gaziantep maçının zor bir maç olacağını ama kazanmak istediklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zor bir maç, sezon başından beri onlar da farklı bir sistemle oynuyorlar. Rakibe arkada çok fazla pozisyon vermeyen bir rakip. Bu oyun sistemini geçen seneden itibaren daha önce çalıştıkları hoca ile birlikte iyi uyguluyorlar. Son iki maçta hocaları değişmesine rağmen bu sisteme devam ediyorlar, bize de öyle çıkacaklarını tahmin ediyorum. Kolay bir rakip değil, orta saha da ve hücumda iyi oyunculara sahipler. Ama bizim de sezon başından beri çok ciddi rakiplere üstteki takımlara karşı çok iyi oynadığımız maçlar oldu. İnşallah bu da onlardan bir tanesi olur."

"Ligin ilk yarısında en fazla kırmızı kart gören takımız"

Erdoğan ligin ilk yarısında en fazla kırmızı kart gören takım olduklarını vurgulayarak, "Ligin ilk yarısında bizden fazla kırmızı kart gören yok. Ligin ilk başlarında bu sıkıntıları yaşadığımızda, bununla ilgili toplantı yaptık, uyarılarda bulunduk. Sıkıntı yaşadığımızı söyledik, oyuncularımız da bunu kabul etti. Devamı da gelmesi bizi ciddi sıkıntıya sokuyor. Hem o maç için hem de sonraki maçta cezalı duruma düşmesi bizim için de başka bir problem oluşturuyor. Sürekli uyarıyoruz, oyuncularımızın da art niyetli olduğunu dile getirmedim" diye konuştu.

Aabid ve Sackey'nin dört sarı karttan dolayı cezalı duruma düştüklerini belirten Erdoğan birkaç tane oyuncusunun da sarı kart sınırında olduğunu söyledi.

"Devre arası transferler çok zor oluyor"

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini açıklayan deneyimli teknik adam, "Transfer için sportif direktör ve yöneticilerimiz ile yoğun çaba harcıyoruz. Ancak devre arası transferler çok zor oluyor. Sözleşmeli oyuncuyu almak kolay değil. Almak istediğiniz de maliyeti çok yüksek oluyor. Bir de devre arasında kulübünden ayrılan oyuncu demek ki daha önce verimli olamadığı için olabilir düşüncesindeyiz. Birkaç iyi oyuncu tespit ettik, yöneticilerimiz görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kamara: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Hatayspor devre arası transferlerinden olan Kamara ise Hatayspor'da mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Takıma yardımcı olabilmek için elimden geleni yapacağım. Birkaç hafta oldu buraya geleli. Malatyaspor maçında 2-0 geriye düşünce hocam benim takıma yardım etmem gerektiğini düşünerek oyuna aldı. Ben de bir asist yaparak takıma katkı da bulundum" dedi.

Muhammed Mert ise takıma çabuk alıştığını dile getirerek, "Çok şükür her şey iyi gidiyor ve takıma alışma sürecim çok hızlı gidiyor. Zaten geçen seneden tanıdığım oyuncular var. Yerli ve yabancı oyuncu arkadaşlarımla anlaşabiliyoruz. Gaziantep iyi bir kadroya sahip, güçlü bir takım. İyi analiz ediyoruz, çalışmalarımız son hız devam ediyor. Oradan istediğimizi alıp geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Daha sonra Hatayspor'un Gaziantep maçı hazırlıkları basına kapalı olarak devam etti.

Ömer Erdoğan: Zor bir maç olacak
Ömer Erdoğan: Zor bir maç olacak
Ömer Erdoğan: Zor bir maç olacak
Ömer Erdoğan: Zor bir maç olacak

Ömer Erdoğan, Gaziantep, Hatayspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ömer Erdoğan: 'Zor bir maç olacak' - Son Dakika Spor


Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü
Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel         
23:38
Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı         
23:03
Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm         
22:33
Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı         
21:36
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e olay gönderme         
21:02
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı         
18:43
Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı         
17:09
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 23:53:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ömer Erdoğan: "Zor bir maç olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei