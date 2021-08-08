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Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak - Son Dakika

Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak

08.08.2021 14:00

Sarı-Lacivertli takımın sözleşme teklifini geri çeviren ve Alman ekibi Stuttgart'a imza atan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, resmi maça çıkamıyor. Stuttgart, 17 yaşındaki oyuncunun lisansında yaşa takıldı. Ömer, 18 yaşından küçük ve AB vatandaşı olmaması nedeniyle resmi maçlarda oynayamayacak.

Fenerbahçe'nin kontrat teklifini kabul etmeyerek Stuttgart'a giden Ömer Faruk, ilk senesinde adeta kabusu yaşadı. Ligainsider'ın haberine göre Ömer Faruk, lisansta yaşa takıldı. Stuttgart, genç futbolcu için çalışma ve oynama izni de çıkartamadı.

Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak

"ŞİMDİLİK OYNAYAMAYACAK

18 yaşından küçük olan ve AB vatandaşı olmayan Ömer, resmi maçlarda forma giyemeyecek. Stuttgart hocası Pellegrino Matarazzo da, "Şimdilik lig ve kupa maçlarında Ömer oynayamayacak" dedi.

Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak

Fenerbahçe, Stuttgart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak - Son Dakika Spor


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