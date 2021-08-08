Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak

Fenerbahçe'nin kontrat teklifini kabul etmeyerek Stuttgart'a giden Ömer Faruk, ilk senesinde adeta kabusu yaşadı. Ligainsider'ın haberine göre Ömer Faruk, lisansta yaşa takıldı. Stuttgart, genç futbolcu için çalışma ve oynama izni de çıkartamadı.

"ŞİMDİLİK OYNAYAMAYACAK

18 yaşından küçük olan ve AB vatandaşı olmayan Ömer, resmi maçlarda forma giyemeyecek. Stuttgart hocası Pellegrino Matarazzo da, "Şimdilik lig ve kupa maçlarında Ömer oynayamayacak" dedi.