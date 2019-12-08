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Ömer Faruk Gergerlioğlu: İnsan hakları ihlallerine karşı mücadeleye adanmış bir hayat
6 saat önce
OHAL döneminde her kesimin sesi haline gelen insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu RÖP'e konuk oldu. Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu Milli Görüş'ten HDP'ye uzanan hikayesini anlattı.
Türkiye'nin en sorunlu insan hakları meseleleri ile ilgili mücadele verdi. Yıllarca her kimliğe ve mağduriyete eşit mesafede durarak verdiği bu mücadele nedeniyle ayrıştırıldı, yadırgandı ve sonunda hakkında linç kampanyaları başlatıldı.
Ama doğru bildiklerinden vazgeçmedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:14
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