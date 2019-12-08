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Ömer Faruk Gergerlioğlu: İnsan hakları ihlallerine karşı mücadeleye adanmış bir hayat
6 saat önce
OHAL döneminde her kesimin sesi haline gelen insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu RÖP'e konuk oldu.
OHAL döneminde her kesimin sesi haline gelen insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu RÖP'e konuk oldu. Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu Milli Görüş'ten HDP'ye uzanan hikayesini anlattı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:18
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