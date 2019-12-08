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Ömer Faruk Gergerlioğlu: İnsan hakları ihlallerine karşı mücadeleye adanmış bir hayat

6 saat önce

OHAL döneminde her kesimin sesi haline gelen insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu RÖP'e konuk oldu.

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OHAL döneminde her kesimin sesi haline gelen insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu RÖP'e konuk oldu. Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu Milli Görüş'ten HDP'ye uzanan hikayesini anlattı.View on euronews

Ömer Faruk Gergerlioğlu: İnsan hakları ihlallerine karşı mücadeleye adanmış bir hayat

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:18 
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