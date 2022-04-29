Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tebligatların E-Devlet Üzerinden ya da Sms'le Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi - Son Dakika
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Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tebligatların E-Devlet Üzerinden ya da Sms'le Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi

29.04.2022 11:54

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, tebligatların e-devlet üzerinden ya da SMS aracılığıyla yapılması için kanun teklifi verdi. Gergerlioğlu, “Tebligatların e-devlet veya SMS yoluyla vatandaşlara ulaştırılması en doğru yol. Böylece ne bu tebligatlar için kağıt masrafı yapılır ne postacı mesai harcar ne posta masrafı yapılır ne vatandaşlar bunun için muhtarlara konuşur ne de muhtarlık binasında dağ gibi yığılan tebligatlar oluşur” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, tebligatların e-devlet üzerinden ya da SMS aracılığıyla yapılması için kanun teklifi verdi. Gergerlioğlu, "Tebligatların e-devlet veya SMS yoluyla vatandaşlara ulaştırılması en doğru yol. Böylece ne bu tebligatlar için kağıt masrafı yapılır ne postacı mesai harcar ne posta masrafı yapılır ne vatandaşlar bunun için muhtarlara konuşur ne de muhtarlık binasında dağ gibi yığılan tebligatlar oluşur" dedi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'Tebligat Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Gergerlioğlu, teklifin gerekçesinde, İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 50 binden fazla muhtar olduğunu belirtti.

Kocaeli'nde ziyaret ettiği muhtarlardan duyduğu en büyük şikayetin evde bulunamayan yurttaşların evraklarının muhtarlıklara bırakılması olduğunu aktaran Gergerlioğlu, "Muhtarlar günde onlarca tebligat aldıklarım belirtmekte, PTT Kargo gibi çalıştıklarını belirtmekteler. Bu durum, muhtarlarımızın özellikle ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde asıl yapılması gereken işlerini yapmalarına engel olmaktadır. Muhtarlarımız evrak takipleri sebebiyle işlerini yapamamaktadırlar" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin açıkladığı rakamlara bakıldığında e-devlet kullanımının yaygınlaştığını belirten Gergerlioğlu, teklifin gerekçesinde şunları kaydetti:

"Bu sebeple bu tebligatların e-devlet üzerinden yapılması hem muhtarlarımızı rahatlatacak hem de büyük bir israfın da önüne geçecektir. Bu sayede sadece muhtarlar değil yurttaşlar da kendileri için angarya olarak tabir edilebilecek bir iş yükünden kurtulmuş olacaklardır."

Gergerlioğlu, konuyu ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Bu tebligatların e-devlet veya SMS yoluyla vatandaşlara ulaştırılması en doğru yol. Böylece ne bu tebligatlar için kağıt masrafı yapılır ne postacı mesai harcar ne posta masrafı yapılır ne vatandaşlar bunun için muhtarlara konuşur ne de muhtarlık binasında dağ gibi yığılan tebligatlar oluşur. Hem postacılar hem bunu gönderen memurlar hem muhtarlar hem vatandaşlar, herkes bu konudan kurtulmuş olur."

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tebligatların E-Devlet Üzerinden ya da Sms'le Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi
Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tebligatların E-Devlet Üzerinden ya da Sms'le Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi
Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tebligatların E-Devlet Üzerinden ya da Sms'le Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi
Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tebligatların E-Devlet Üzerinden ya da Sms'le Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi

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Ömer Faruk Gergerlioğlu, E-Devlet, Kocaeli, SMS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tebligatların E-Devlet Üzerinden ya da Sms'le Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tebligatların E-Devlet Üzerinden ya da Sms'le Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi - Son Dakika
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