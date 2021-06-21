Ömer Faruk Gümüş yuvada kaldı

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, iç transferde Ömer Faruk Gümüş ile anlaşmaya vardı.

TECO Karacabey Belediyespor, iç transferde futbolcularından Ömer Faruk Gümüş ile 2 yıl anlaşarak sözleşmesini uzattı. Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul Ömer Faruk Gümüş, TECO Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz senelerde de kadromuzda yer alan stoper mevkiinde oynayan oyuncumuz Ömer Faruk Gümüş ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - BURSA