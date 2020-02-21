ÖMER FARUK KAVURMACI VE BABASININ YARGILANDIĞI FETÖ DAVASINDA KARAR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÖMER FARUK KAVURMACI VE BABASININ YARGILANDIĞI FETÖ DAVASINDA KARAR (1) - Son Dakika

ÖMER FARUK KAVURMACI VE BABASININ YARGILANDIĞI FETÖ DAVASINDA KARAR (1)

7 saat önce

Haber: Halil YILMAZ / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said...

ÖMER FARUK KAVURMACI VE BABASININ YARGILANDIĞI FETÖ DAVASINDA KARAR (1), System.String[]

Haber: Halil YILMAZ  / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklar hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Mustafa Şevki Kavurmacı'yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek Ömer Faruk Kavurmacı'nın adli kontrol tedbirleriyle tahliye olmasına hükmetti.

Görüntü Dökümü:

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-Şevki Kavurmacı'nın koridorda görüntüsü

-Faruk Kavurmacı'nın arşiv görüntüsü


Ömer Faruk Kavurmacı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:24 Kaynak: DHA
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