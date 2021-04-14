Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: 'Böylesi oyuncuyu bedavaya aldık, bizi seçtiği için gururluyuz'

Fenerbahçe, yetenekli futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ı Stuttgart'a kaptırdı. Sezon sonu mukavelesi bitecek 17 yaşındaki futbolcu, kariyerine Almanya'da devam etmeyi tercih etti. Sarı-Lacivertliler'de kupa maçlarında bile gerekli süreyi alamayan genç on numara, ailesi vasıtasıyla süre alamadığı için ayrılacağını açıklamıştı.

"BÖYLESİ OYUNCUYU ÜCRETSİZ"

Stuttgart'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Büyük potansiyelinin altını çiziyoruz. Ömer'in bizi seçmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu yolda karar verdik ve kendi kategoresindeki en büyük oyunculardan böylesi bir yıldızla ücretsiz sözleşme imzaladık" denildi.