Ömer Faruk Mahir: "Kayserispor her zaman puan ve puanlara rakiptir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ömer Faruk Mahir: 'Kayserispor her zaman puan ve puanlara rakiptir' - Son Dakika Spor

Ömer Faruk Mahir: "Kayserispor her zaman puan ve puanlara rakiptir"

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın her zaman puan ve puanlara rakip olduğunu söyledi.

Ömer Faruk Mahir:

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın her zaman puan ve puanlara rakip olduğunu söyledi.


Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 6-2 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir, "Kayserispor her zaman puan ve puanlara rakiptir. İçinde bulunan hiçbir durumun önemi yoktur. Bunun için bizleri son ana kadar yalnız bırakmayıp buraya gelip mücadele eden futbolcularımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Skordan bağımsız konuşmak gerekirse gerçekten yüreklerini ortaya koydular. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Trabzonspor takımını gerçekten hem ağırlık merkezi olarak hemde kapsama alanı olarak çok güzel oynayan bir takım. Onlara gelecek adına başarılar diliyorum. Umarım muhakkak olurlar" dedi. - TRABZON

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:58 Kaynak: İHA
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