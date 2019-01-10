Son Dakika Haberleri: Ömer Faruk Şahin'den Basın Mensuplarına Kutlama!

Ömer Faruk Şahin'den Basın Mensuplarına Kutlama!

49 dakika önce

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Şahin, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ömer Faruk Şahin'den Basın Mensuplarına Kutlama!, System.String[]

Başkan Ömer Faruk Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizin ve ülkemizin gündemini tarafsız bir bakış açısıyla kamuoyuna aktarmak gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen basın mensuplarımız, kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılayan bu ulvi bir görevi yerine getirmektedir.

Yaz kış demeden ve mesai mehfumu olmadan büyük bir fedakârlıkla haber peşinde koşan, şehrinin ve ülkesinin nabzını tutan kıymetli basın mensupları dostlarımız, sorunların dile getirilmesi ve çözülmesi konusunda kutsal bir görevi de ifa etmektedirler. Halkımızın taleplerini, ihtiyaçlarını, kamu ve özel sektörün faaliyetlerini kamuoyuna aktarmayı ve gözden kaçabilecek konuları gündemde tutmayı bir görev olarak sürdüren basın mensupları, şehrinin ve ülkesinin daha iyi durumda olması için önemli bir rol üstlenmektedirler.

Basın mensuplarının, başarıyla yerine getirdikleri bu önemli ve kutsal görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılık ve kararlılıkla devam edeceklerine inanıyorum.

Bu vesile ile bir kez daha tüm basın mensuplarının bu özel ve anlamlı günleri yürekten kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:48 Kaynak: Bültenler

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