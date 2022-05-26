Ömer Fethi Gürer: Bizi Ziyaret Eden İki Ptt-Sen Üyesinin İş Akitleri Feshedilmiş, Bu Durum Kabul Edilemez - Son Dakika
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Ömer Fethi Gürer: Bizi Ziyaret Eden İki Ptt-Sen Üyesinin İş Akitleri Feshedilmiş, Bu Durum Kabul Edilemez

26.05.2022 12:31

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’e gelerek yaşadıkları sorunları milletvekillerine anlatan iki PTT çalışanının işten atıldığını belirterek, “PTT-SEN üyesi iki kardeşimiz bizleri ziyaret etmişti. Bu ziyaret eden arkadaşların iş akitleri feshedilmiş, gerekçe de TBMM’ye gelip sorunlarını aktarmalarıymış. Bunların haklarını vermeyi düşünmeyenler, onları Meclis’e gelip sorunlarını anlatmalarından dolayı işten çıkarıyorlar. Bu durum kabul edilemez” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'e gelerek yaşadıkları sorunları milletvekillerine anlatan iki PTT çalışanının işten atıldığını belirterek, "PTT-SEN üyesi iki kardeşimiz bizleri ziyaret etmişti. Bu ziyaret eden arkadaşların iş akitleri feshedilmiş, gerekçe de TBMM'ye gelip sorunlarını aktarmalarıymış. Bunların haklarını vermeyi düşünmeyenler, onları Meclis'e gelip sorunlarını anlatmalarından dolayı işten çıkarıyorlar. Bu durum kabul edilemez" dedi.

Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada, PTT-SEN üyesi iki PTT çalışanının Meclis'e gelip yaşadıkları sorunları milletvekillerine aktarmalarının ardından iş akitlerinin feshedildiğini söyledi. Gürer, şöyle konuştu:

"PTT-SEN üyesi iki kardeşimiz bizleri ziyaret etmişti. Bu ziyaret eden arkadaşların iş akitleri feshedilmiş, gerekçe de TBMM'ye gelip sorunlarını aktarmalarıymış. Bunların haklarını vermeyi düşünmeyenler, onları Meclis'e gelip sorunlarını anlatmalarından dolayı işten çıkarıyorlar. Bu durum kabul edilemez.

Ne yazık ki ülkemizde halihazırda taşeron firmada çalışan 400 bine yakın işçiye kadro verilmedi. Böyle bir anlayış olmaz. Yurttaşlar gelip milletvekillerine sorunlarını anlatabilmeli. İşçi kardeşlerimizin yeniden işe döndürülmesi için TBMM Başkanlığı'nın bu konuda girişimde bulunmasını temenni ediyorum."

Ömer Fethi Gürer: Bizi Ziyaret Eden İki Ptt-Sen Üyesinin İş Akitleri Feshedilmiş, Bu Durum Kabul Edilemez
Ömer Fethi Gürer: Bizi Ziyaret Eden İki Ptt-Sen Üyesinin İş Akitleri Feshedilmiş, Bu Durum Kabul Edilemez
Ömer Fethi Gürer: Bizi Ziyaret Eden İki Ptt-Sen Üyesinin İş Akitleri Feshedilmiş, Bu Durum Kabul Edilemez
Ömer Fethi Gürer: Bizi Ziyaret Eden İki Ptt-Sen Üyesinin İş Akitleri Feshedilmiş, Bu Durum Kabul Edilemez

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, TBMM, PTT, Güncel, Son Dakika

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