Ömer Fethi Gürer'den Bakan Kirişci'ye 'Venezuela'da Tarım' Tepkisi: "Önce Siz Ülkenizdeki Verimli Arazileri Tarıma Kazandırın"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Venezuela'da tarım arazileri kiralanmasıyla ilgili eleştirilere "İş birliği yapılan ülkelerde 'birlikte üretip birlikte kazanmak' hedeflenmektedir" yanıtı vermesine tepki gösterdi. Gürer, "Önce siz ülkenizdeki verimli tarım arazilerinizi tarıma kazandırın, oralarda üretimi sağlayın. Onlar bittikten sonra gidip oralarda ticari anlamda rant içerikli bu çalışmaları yürütebilirsiniz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sudan ve Nijer'den sonra Venezuela'da tarım arazileri kiralanması için girişimlerde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eleştiriler karşısında dün yaptığı "Yurtdışında arazi kiralamamız söz konusu değil", "Ülkemiz, tarımsal alandaki yurt dışı yatırımlarında 'kazan-kazan' ilkesini benimsemektedir. İş birliği yapılan ülkelerde 'birlikte üretip birlikte kazanmak' hedeflenmektedir" açıklamasına tepki gösterdi.

Gürer, "2014 yılında Sudan'da 12 bin 500 hektar tarım arazisini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından tahsis edilerek tarım yapılacağı, keza Nijer'de de 2 bin 500 hektar tarım arazisini yine TİGEM'e tahsis edilerek tarım yapılacağı bakanlıkların sorularımıza verdiği yanıtlarda yer alıyor" hatırlatmasında bulunarak, şunları söyledi

BASIN AÇIKLAMASI KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİLERLE DOLU: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda hasat döneminde çiftçilerin yanında olması gerekirken Venezuela'ya gitti. Orada yapılacak tarımsal çalışmalarla ilgili meslektaşlarıyla görüştü. ve orada yapmış olduğu burger alır gibi ithal yem almamızı eleştiren sözleriyle de gündem oturdu. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması kendi içinde çelişkilerle dolu. Bakanın ifadelerini düzeltmeye çalışırken aynı zamanda Türkiye'nin yurtdışında herhangi bir tarım arazisi kiralamadığı yönünde de bilgileri kamuoyuna duyurdu. Özünde bakanlığın sorularımıza vermiş olduğu yanıtlarla bu açıklama çelişiyor. Çünkü, 2014 yılında Sudan'da 12 bin 500 hektar tarım arazisini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından tahsis edilerek tarım yapılacağı keza Nijer'de de 2 bin 500 hektar tarım arazisini yine TİGEM'e tahsis edilerek tarım yapılacağı bakanlıkların sorularımıza verdiği yanıtlarda yer alıyor. Bu konularda yapılan açıklamaların tamamı ilgili bakanlıklar tarafından kamuoyuna da ve bizlere de yazılı yanıt olarak veriliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 'VAR' DEDİĞİNE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 'YOK' DİYOR: Bakanlıklar arasında da çelişki var. Çünkü bakanlığa soruyoruz, bakanlığa diyoruz ki Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Nijer'de çalışma yapıyor musunuz? Tarım ve Orman Bakanlığı 'Nijer'de tarımla ilgili bir faaliyetimiz yok' diyor. Aynı soruyu Dışişleri Bakanlığı'na sorduğumuz zaman, Dışişleri Bakanlığı verdiği yanıtında 'Nijer'de 2 bin 500 hektar tarım arazisinde tarım yapılması için çalışmalar sürdürülüyor' diyor. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın 'var' dediğine Tarım ve Orman Bakanlığı 'yok' diyor.

Konuya ilişkin Meclis araştırma önergesinin nisan ayında AKP oyları ile TBMM Genel Kurulu'nda reddedildiğini de anımsatan Gürer, şöyle devam etti:

BU NE YAMAN ÇELİŞKİDİR: Şimdi Sudan'a gideceksiniz. Şirket kuracaksınız. Yüzde 80'i TİGEM'e ait olacak. ve bu kurulan şirketin yönetim kurulu üyelerine Sayıştay raporlarında yazdığına göre; 415 bin lirada harcama gerçekleştireceksiniz. ve TİGEM, Sudan'da yapacağı çiftlikte tarımı Türk müteşebbislerini de bölgeye çekebilmek için geliştirme girişimlerinde bulunacak. Siz bunu kamuoyuna açıklarken yurtdışında herhangi bir tarım arazisinin kiralanmadığını belirteceksiniz…Bakanlığın yönetiminde olan TİGEM'e Sudan'da 12 bin 500 hektar Nijer'de 2 bin 500 hektar tarım arazisi tahsis ediliyor, tarım yapılsın diye. ve bunu da bakanlık açıklıyor. Bakanlığın açıklarını Tarım ve Orman Bakanlığı basın bülteni ile 'yok böyle bir çalışma' diye yalanlıyor. Bu ne yaman çelişkidir.

ÖNCE SİZ ÜLKENİZDEKİ VERİMLİ TARIM ARAZİLERİNİZİ TARIMA KAZANDIRIN, ORALARDA ÜRETİMİ SAĞLAYIN: Ülkemizde tarım sorunlu. 5 milyon hektar tarım arazimiz ne yazık ki tarım dışı kalmış. 800 bine yakın çiftçimiz çiftçi kayıt sisteminden çıkmış. Ülkede tarımın sorunları çözümlenmeden yurt dışlarında arayışa gitmek ve o arayış içinde de bültene yazdığı biçimiyle farklı ülkelere gidip 'bazı ülkelerde arazi kiralıyor, oralarda tarım yapıyor' diye onu da masum biçimde anlatmak gerçekçi değil. Çünkü sizin ülkenizin toprakları verimli. Önce siz ülkenizdeki verimli tarım arazilerinizi tarıma kazandırın, oralarda üretimi sağlayın. Onlar bittikten sonra gidip oralarda ticari anlamda rant içerikli bu çalışmaları yürütebilirsiniz.