Ömer Fethi Gürer'den 'Öğrenci Affı' Açıklaması: "İktidar Seçimlerin Yaklaşmasıyla Buralardan Medet Ummaya Başladı" - Son Dakika
Üye Girişi

Ömer Fethi Gürer'den 'Öğrenci Affı' Açıklaması: "İktidar Seçimlerin Yaklaşmasıyla Buralardan Medet Ummaya Başladı"

15.06.2022 17:42
Ömer Fethi Gürer'den 'Öğrenci Affı' Açıklaması: "İktidar Seçimlerin Yaklaşmasıyla Buralardan Medet Ummaya Başladı"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı öğrenci affıyla ilgili “Bugüne kadar bu konuyu gündemine almayan ve YÖK’ün yazılı yanıtında böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirten siyasi iktidar, seçimlerin yaklaşmasıyla buralardan medet ummaya başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları halkın sorununu çözmekten çok kendisinin oyunu artıracak yönlere yönelerek mağduriyetlerin sürmesini seyrediyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı öğrenci affıyla ilgili "Bugüne kadar bu konuyu gündemine almayan ve YÖK'ün yazılı yanıtında böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirten siyasi iktidar, seçimlerin yaklaşmasıyla buralardan medet ummaya başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları halkın sorununu çözmekten çok kendisinin oyunu artıracak yönlere yönelerek mağduriyetlerin sürmesini seyrediyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "öğrenci affı" ile ilgili açıklama yaptı. Gürer, şöyle konuştu:

"AKP İKTİDARI HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMEK YERİNE MAĞDURİYETLERİNİN SÜRMESİNİ SEYREDİYOR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek öğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin yararlanacağı bir affın getirileceğini bugün açıkladı. Oysa biz 2019 ve 2021 yılında verdiğimiz kanun teklifleri Meclis'te bekliyor. Bugüne kadar bu konuyu gündemine almayan ve YÖK'ün yazılı yanıtında böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirten siyasi iktidar, seçimlerin yaklaşmasıyla buralardan medet ummaya başladı. Oysa 500 binden fazla öğrenci mağdurdu. Öğrencilerin mağduriyetini dahi kendi siyasi amaçları ve emelleri doğrultusunda şekillendiriyorlar. Kanun tekliflerimiz Meclis'te bekliyor. 2 kez bu konuda verdiğimiz kanun teklifi hemen yarın Genel Kurula indirilir, görüşülür ve kanunlaşır. Oysa AKP bunda dahi siyasi amaç güdüyor ve buralardan oy devşirmenin peşinde. Ama öğrenciler de biliyor ki bugüne kadar bu affın çıkarılmamasıyla kaybolan yılları var. Getirilen teklif doğru da olsa haklarının elinden bugüne kadar neden alındığının farkındalar. Af gerçekleşirse binlerce öğrencinin mağduriyeti ortadan kalkar. Bir gerçek daha var ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları halkın sorununu çözmekten çok kendisinin oyunu artıracak yönlere yönelerek mağduriyetlerin sürmesini seyrediyor. Bu da bunun ispatı."

Gürer, konuyla ilgili daha önce Meclis'e verdiği soru önergelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği yanıtlarla ilgili bilgi verdi. Yanıtlar şöyle:

"ÖĞRENCİLERE VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI, 2016 YILINDA 150, 2017 YILINDA 290 VE 2018 YILINDA İSE 516"

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alman konuya ilişkin yazıda, her ne kadar Yükseköğretim Kuramları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesinde 'Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası Yükseköğretim Kuruluna bildirilir' denilmiş ise de, mevcut mevzuatta bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasının önünde bir engel bulunmadığı, soru önergesinde yer alan 'öğrenci affı' yasama konusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesinde olduğu, üniversiteler tarafından Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) iletilen bilgiler üzerinde yapılan sorgulamalar sonucunda; üniversitelerde öğrencilere verilen disiplin cezası sayısının 2016 yılında 150, 2017 yılında 290 ve 2018 yılında ise (16.11.2018 tarihi itibariyle) 516 olduğu belirtilmektedir."

"YÜKSEKÖĞRETİM KUMLU BAŞKANLIĞINDA 'ÖĞRENCİ AFFI' İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA BULUNMADIĞI BELİRTİLMEKTEDİR"

"Yükseköğretim Kumlu Başkanlığı'ndan alman 02.07.2020 tarihli konuya ilişkin yazıda; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun uyarınca, yükseköğretim kurumlarından 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilere yeniden kayıt hakkının verildiği, bunun dışında Yükseköğretim Kumlu Başkanlığı'nda "öğrenci affı" ile ilgili bir çalışma bulunmadığı belirtilmektedir."

YORUMLAR
500
Ömer Fethi Gürer: 'Yem Fiyatlarındaki Önlenemeyen Artış, Hayvancılık Yapanları Zorluyor' Ömer Fethi Gürer: 'Yem Fiyatlarındaki Önlenemeyen Artış, Hayvancılık Yapanları Zorluyor' Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi! Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi! Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer'den 'Öğrenci Affı' Açıklaması: 'İktidar Seçimlerin Yaklaşmasıyla Buralardan Medet Ummaya Başladı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:46:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ömer Fethi Gürer'den 'Öğrenci Affı' Açıklaması: "İktidar Seçimlerin Yaklaşmasıyla Buralardan Medet Ummaya Başladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement