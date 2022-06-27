Ömer Fethi Gürer: Fahiş Fiyat Arıyorsanız Şekere Bakın - Son Dakika
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Ömer Fethi Gürer: Fahiş Fiyat Arıyorsanız Şekere Bakın

27.06.2022 12:45

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Böyle giderse şeker zamlarının arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Bundan çiftçi kazanmıyor, çiftçinin ürettiği ürün değerini almıyor. Tüketici, pahalı ürüne mecbur kalıyor. Türkiye’de 21 üründe arz açığı varken şekerde arz açığı yoktu. Şu anda şekerde de açık yaratıldı. 400 bin ton da ithalat yapıldığı belirtilmesine rağmen şeker fiyatları durmadı, gidiyor. Fahiş fiyat arıyorsanız şekere bakın. Fiyatlarla ilgili oynanan oyun arıyorsanız şeker stoklayan kişileri araştırın ve bunları kamuoyu ile paylaşın” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Böyle giderse şeker zamlarının arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Bundan çiftçi kazanmıyor, çiftçinin ürettiği ürün değerini almıyor. Tüketici, pahalı ürüne mecbur kalıyor. Türkiye'de 21 üründe arz açığı varken şekerde arz açığı yoktu. Şu anda şekerde de açık yaratıldı. 400 bin ton da ithalat yapıldığı belirtilmesine rağmen şeker fiyatları durmadı, gidiyor. Fahiş fiyat arıyorsanız şekere bakın. Fiyatlarla ilgili oynanan oyun arıyorsanız şeker stoklayan kişileri araştırın ve bunları kamuoyu ile paylaşın" dedi.

Ömer Fethi Gürer, bugün yaptığı açıklamada, TÜRKŞEKER'in şeker fiyatına yaptığı son zammı hükümetin şeker politikasını eleştirdi. Gürer, şöyle konuştu:

"TÜRKŞEKER, şeker fiyatına zam yaptı. Böylece rafta bir kilo şekerin fiyatı 17 liraya erişmiş durumda. Bunun yanı sıra özel sektör de 25 liraya kadar şekerin kilosunu satıyor. Bu durumda olan vatandaşa oluyor. Geçtiğimiz yıl şekerpancarının tonunu çiftçiden 420 liradan fabrikalara aldılar. Sözleşmeli tarım olduğu için çiftçi, yeterli miktarda vermemesi durumunda bir de kota cezası yedi. Sonrasında bunu aralık ayına kadar işlediler, stokladılar.

Türkiye'nin tüketiminin 2 milyon 700 bin ton olduğunu, Bakanlık mart ayında yaptığı açıklamada duyurdu. ve bu miktar şekerin üretildiğini, şeker stoklarının yeterli olduğunu, şekerde açık bulunmadığını belirtti. Ancak mayıs ayında 400 bin ton şeker ithalatına izin verildi. Anlaşılan o ki şeker ithalatı da kesmemiş, şu anda fiyatlara yeni zam uygulandı. İleriki aşamada özel sektörün şeker fiyatını 30 liraya kadar, kampanyadan önce çıkacağı söyleniliyor. Yeni kampanya dönemi eylülde başlayacak.

"NEDEN TÜKETİCİYE PAHALI ÜRÜN KAPISI ARALANDI"

Eğer özelleştirme olmasaydı bugün şekerde yaşanan oyunları seyretmeyecektik. Açıkça Bakanlığın yanıt vermesi gereken sorular var:

Bakanlık Türkiye'de 2 milyon 700 bin ton şeker üretildiğini ve depolarda geçen yıldan 2 milyon 900 bin ton şekerin olduğunu belirtiyor ve ağustos ayında Türkiye'nin kendi kendine yeterliliğini mart ayında açıklıyordu. Bu durumda stoklarla yeterli şeker olduğu halde neden fiyat artıyor, neden ithalat yapıldı? Kim bu ithalatı yapanlar?

Gerek özel sektördeki gerekse kamudaki fabrikaların haraketliliklerini Ticaret Bakanlığı inceleyecekti. Ne oldu bu incelemenin sonuçları?

Kimler kamudaki şeker fabrikalarının depolarındaki şekerleri satın aldılar?

Özel sektördeki fabrikaların şeker stoklarına ne oldu? Şekerler nereye konuldu?

Neden tüketiciye pahalı ürün kapısı aralandı?

"FAHİŞ FİYAT ARIYORSANIZ ŞEKERE BAKIN"

Böyle giderse şeker zamlarının arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Bundan çiftçi kazanmıyor, çiftçinin ürettiği ürün değerini almıyor. Tüketici, pahalı ürüne mecbur kalıyor. Türkiye'de 21 üründe arz açığı varken şekerde arz açığı yoktu. Şu anda şekerde de açık yaratıldı. 400 bin ton da ithalat yapıldığı belirtilmesine rağmen şeker fiyatları durmadı, gidiyor.

Bir yıl önce 4,5 lira olan şeker, 17 liraya kamuda nasıl çıktı? Özel sektör 25 liraya bu şekeri nasıl satıyor? Fahiş fiyat arıyorsanız şekere bakın. Fiyatlarla ilgili oynanan oyun arıyorsanız şeker stoklayan kişileri araştırın ve bunları kamuoyu ile paylaşın."

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Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer: Fahiş Fiyat Arıyorsanız Şekere Bakın - Son Dakika

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