Ömer Fethi Gürer: Kamuoyuna Yansıyan Hırsızlık Vakaları, Ekonomik Buhranın Yansımasıdır

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretimde kullanılan malzeme ve ürünlere yönelik hırsızlık olaylarının son dönemde arttığını belirterek, "Kamuoyuna yansıyan hırsızlık vakaları, ekonomik buhranın olumsuz bir yansımasıdır" dedi.

Ömer Fethi Gürer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde tarımsal üretimde kullanılan malzeme ve ürünlere yönelik hırsızlık olaylarındaki artışa dikkat çekti. Gürer, farklı illerde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlemlerin artırılmasını istedi. "Kamuoyuna yansıyan hırsızlık vakaları, ekonomik buhranın olumsuz bir yansımasıdır" diyen Gürer, açıklamasında şunları kaydetti:

"ÇİFTÇİNİN ÇİLESİ BİTMİYOR"

"Artan girdi maliyetleri ve doğal afetler sonucu zarar gören ürünler derken çiftçinin çilesi bir türlü bitmiyor. Şimdi de kırsalda artan hırsızlık olayları sonucu zor günler geçiriyor. Çiftçiler, mallarını korumak için artık belli aralıklarda nöbet tutmaya başlamışlar. Bazı çiftçiler, yaşanan hırsızlık olayları karşısında ürününü erken hasat etmek zorunda kalmış. Ayrıca çalınan teçhizatın maddi değerinin satılırken çok yüksek olmadığı, ama çiftçinin bu malzemeyi tekrar almak istemesi durumunda fiyatının oldukça pahalı olduğu belirtiliyor. Çalınan ürünler neticesinde üretimde yaşanan aksaklıklar ve sonucunda oluşacak verim kaybı da cabası. Çiftçilerin büyük çoğunluğu, yaptırımların yetersiz olduğu kanısında. Bu sebeple, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak caydırıcılık sağlanması gereklidir. Ayrıca yaşanan ekonomik buhran neticesinde kırsalda bile hırsızlık olaylarının artması, üstüne düşünülmesi gereken bir konudur. Farklı illerde yaşanan hırsızlık vakaları için de önlemler artırılmalıdır.

"TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILAN NE VARSA ÇALIYORLAR"

Tarımsal üretimde kullanılan her türlü teçhizatın çalınması, girdi maliyetleri nedeniyle üretimde zorlanan çiftçinin belini iyiden iyiye büküyor. Bahçeleri sulamak için kullanılan sondajların pompa ve bakırları, trafolar, dinamo ve kablolar, yağmurlama boruları, su sayaçları, vanalar ve bağ direklerine kadar her türlü teçhizat hırsızların hedefinde. Çiftçinin, ürününe ve hayvanlarına göz diken hırsızlar kırsaldaki çiftçinin korkulu rüyası oldu."

6 AYDA 15 VAKA

Gürer, açıklamasında, son 6 ayda farklı bölgelerde yaşanan bazı hırsızlık olaylarına da yer verdi. Gürer, bu olayları şöyle sıraladı:

"14 Ocak 2022, Şanlıurfa Siverek'te sulama trafolarının kabloları.

5 Haziran 2022, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarladaki kekik mahsulünün tümünü.

23 Mayıs 2022, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde coğrafi işaret tescilli 8 dönüm enginar.

14 Nisan 2022, Konya'nın Karapınar ilçesinde bine yakın yağmurlama borusu.

9 Mart 2022, Aydın'ın Karacasu ilçesinde 15'e yakın su sayacı.

13 Haziran 2022, Adananın Kozan ilçesinde 10 ton sarımsak.

1 Mayıs 2022, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 ayrı çiftçinin tarlasından 90 metre kablo.

28 Mayıs 2022, Konya'nın Güneysınır ilçesinde sulama kooperatifine ait binadan trafo ve kablo.

1 Haziran 2022, Sakarya'da 10 bin dönümlük tarım arazisinin sulama ihtiyacının karşılandığı sulama kanallarındaki toplam ağırlığı yaklaşık 100 ton gelen vana.

8 Haziran 2022, Bursa'nın İznik ilçesinde bir erik tarlasından 160 ağaç erik.

12 Şubat 2022, Bursa'da sondaj malzemeleri.

13 Nisan 2022, İzmir'in Tire ilçesinde çok sayıda trafo.

- 5 Ocak 2022, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir çiftçinin 12 koyunu ve 1 hindisi.

20 Mart 2022, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzüm bağlarının bağ demirleri.

1 Mart 2022. Siirt'te üzüm bağının demirleri."