Ömer Fethi Gürer: "Kyk Borcu Bulunan Gençlerin Faizleri Silinmelidir" - Son Dakika
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Ömer Fethi Gürer: "Kyk Borcu Bulunan Gençlerin Faizleri Silinmelidir"

17.06.2022 11:18

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda "KYK borcu bulunan gençlerin faizleri silinmelidir. Anapara ödemeleri sürekli bir işe girdikten sonra makul taksitlere bölünmelidir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda "Borcu bulunan gençlerin faizleri silinmelidir. Anapara ödemeleri sürekli bir işe girdikten sonra makul taksitlere bölünmelidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunlarının kredi borçlarıyla ilgili açıklama yaptı. 5 milyon gencin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne 6 milyon TL civarında kredi borcunun bulunduğuna değinen Ömer Fethi Gürer, borçlarını ödeyemediği için icralık olan gençlerin sayısının ise 400 bin civarında olduğuna işaret etti.

Üniversite mezunlarının iki yıl içinde kredilerini ödeyememeleri halinde ÜFE oranında işleyen faize bir de gecikme faizinin işlediğini belirten Gürer, "Ana borç kısa sürede katlanmaktadır. Borcu bulunan gençlerin faizleri silinmelidir. Anapara ödemeleri sürekli bir işe girdikten sonra makul taksitlere bölünmelidir" önerisinde bulundu.

Gürer, yeni öğretim döneminde enflasyon ile oluşan kira artışları nedeni ile ev tutarak eğitimini sürdüren öğrencilerin ciddi sıkıntı yaşayacağını; özellikle büyük şehirlerde KYK yurtlarına talebin artacağını bu nedenle hemen önlem alınması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

CHP'li Gürer konuşmasında, başka illerde üniversite kazanan öğrencilerin barınma sorununa da değinerek şöyle konuştu:

"ÖĞRENCİLERE KİRA YARDIMI YAPILMALI"

"2022 yılı öğretim döneminde başka illerde üniversite kazanacak olan öğrencilerin yurt sorunu yaşayacağı bugünden görülmektedir. Öğrencilere yurt yetersizliğinde kira yardımı yapılmalı ve öğrencilere o anlamda mağduriyet yaşatılmamalıdır.

Artan yaşam pahalılığı ile açığa çıkan geçim sıkıntısının eğitimde ağır biçimde yansıyacağı görülüyor. Konaklama giderleri öğrenciler ve aileleri için önemli bir gidere dönüştü. Yurtların yetersiz kalması öğrencinin eğitime erişim hakkını dahi riske sokabilir. Hiçbir öğrenci bu bağlamda sorun yaşamamalı ve yaşatılmamalıdır.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer: 'Kyk Borcu Bulunan Gençlerin Faizleri Silinmelidir' - Son Dakika

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