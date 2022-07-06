Ömer Fethi Gürer: "Niğde Bakanın Açıkladığı 42 İl İçinde Yok. Niğde'de Müjde Ankara'ya Dönünce Temenni Oldu"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Niğde ziyaretinde kentin AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamına alınacağı müjdesi, soru önergesine ise "81 ilin program kapsamına alınması için görüşmeler yapıldığı" yanıtı verdiğini belirtti. Gürer, "Niğde, Bakanın açıkladığı 42 il içinde yok. Niğde'de müjde Ankara'da temenniye döndü" diye tepki gösterdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle tarımsal yatırımlarda kapsadığı illere önemle avantajlar sağlayan IPARD ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti. Gürer, Kirişci'nin Niğde'nin IPARD kapsamına alınacağını söylediğini anımsatarak "Niğde ilçeleri IPARD kapsamına hangi tarihte alınacaktır" sorusunu yöneltmişti.

KİRİŞCİ YANIT VERDİ

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin soru önergesine verdiği yanıtla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Kirişci'nin IPARD Programı'nın uygulandığı illerin seçimlerinin programın hazırlandığı dönemde belirlenen kriterler çerçevesinde ve gerçekleştirilen analizlere dayanılarak yapıldığı, programın Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması ve uygulanması sürecinde kapsamının genişletilerek 81 ile yaygınlaştırılması talebinin sürekli olarak bakanlıklarının gündeminde olduğu yanıtını verdiği belirtildi. Açıklamaya göre; Kirişci şu ifadeyi kullandı:

"Bu konu Avrupa Komisyonu ile müzakere edilmiştir. Ayrıca, hazırlıkları devam etmekte olan IPARD-III Programının coğrafi kapsamının genişletilmesi ve IPARD Programı'nın 81 ilimizde uygulanması konusu Avrupa Komisyonu ile yapılan toplantılarda müzakere edilmektedir. Bu hususta bir değişiklik olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir"

GÜRER'DEN TEPKİ: "NİĞDE YANILTILMAYA DEVAM EDİYOR"

Kirişci'nin yanıtını değerlendiren Gürer, şu açıklamayı yaptı:

"Tarım kenti Niğde, açıklanan 42 il içinde yer almamıştır. Bakan Kirişçi, Niğde ziyaretinde yaptığı açıklamada, 'Niğde'mizin de yararlanması için çalışmanın içerisine gireceğiz. Niğde'mizin buna ihtiyaç duyan ilçeleri öncelikli olarak bu desteklerden yararlanıyor olacak. Çünkü Nevşehir bundan istifade ediyor, Konya istifade ediyor, Aksaray istifade ediyor ama Niğde'miz istifade edemiyordu' diye konuşmuştu. Niğdeli AKP'li siyasilerin müjde diye duyurduğu çalışmanın Bakanın dileğinden ibaret olduğu ve görüşmelerin 81 il için yapıldığı ortaya çıktı. Patates, çavdar, fasulye, nohut, elma üretiminde ülkede ilk sırada yer alan Niğde 2007 yılından beri uygulanan IPARD desteklerinden yararlanamıyordu. 42 yararlanan il dışında diğer iller Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri'nden muaftı. Bakan, Niğde'de müjde dediği IPARD için bu kez müzakerelerin 81 il için devam ettiği belirtti. Tarım ve Orman bakanları önceki dönemlerde de benzer girişimlerine Avrupa Birliği (AB) olumlu yanıt vermemişti. IPARD-I tamamlandı. IPARD-II başladı. Niğde yine yok ama olabilir diye yıllardır Niğde yanıltılmaya devam ediyor. Niğdeli çiftçi de bu destekleri almadan artık vaatlere kanmıyor.

"NİĞDE'DE MÜJDE ANKARA'DA TEMENNİYE DÖNDÜ"

42 ilde uygulanan, tarım kenti Niğde'nin kapsam dışı kaldığı IPARD-I 2007 yılında başlayıp sonuçlanmış, 2014 yılında IPARD-II başlamıştı. 42 il kırsal kalkınma dışında özel destek alması diğer illerde tarım yapanların tepkisi çekince Bakanlar temenniler ile konuyu geçiştirdiler. Soru önergelerime de önceki dönem bakanları, AB'nin 42 il dışında diğer illeri girişimlerine rağmen almadığını yazılı yanıt olarak verdiler. Bu kez Niğde'yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci IPARD'e Niğde'nin alınması yönünde çalışmadan söz edince AKP'li siyasiler IPARD müjdesi diye açıklamalar yaptılar. Bakan Kirişci IPARD-III için 81 ilde olması temennisi kamuoyuna olacak gibi yansıtıldı. Bakan Kirişci, 2021-2027 yılları arasında uygulanacak IPARD-III Programı'nın, Avrupa Komisyonu tarafından alınan kararla kabul edildiğini duyurduğu açıklamada ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan IPARD-III Programı'nın, 7 (+3) yıl boyunca yürürlükte kalacağını söyledi. Bakan, 'Toplamda ekonomiye kazandırılacak yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesi bekleniyor. Program ülkemizde 42 ilde uygulanacak' dedi. Niğde, Bakanın açıkladığı 42 il içinde yok. Niğde'de müjde Ankara'da temenniye döndü."