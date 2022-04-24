Ömer Fethi Gürer: Tarıma Yön Verecek Tarım Sayımı Unutuldu - Son Dakika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım politikalarına yön veren tarım sayımının 20 yıldır unutulduğunu söyledi. Gürer, "20 yıldan fazla bir zamandır tarım sayımı yapılmıyor. Normal şartlar altında 2011 ve 2020 yıllarında birer kez olmak üzere en az iki kez tarım sayımı yapılmış olması gerekiyordu. Ancak ne yazık ki ülkemizde tarımın geleceği açısından çok önemli olan tarım sayımı, AKP iktidarları döneminde yapılmadı" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Niğde'de çiftçileri ziyaret etti. Tarım politikalarının oluşturulması amacıyla geçmiş dönemlerde her on yılda bir yapılan tarım sayımının 2001 yılından bu yana yapılmadığını belirten Gürer, şunları söyledi:

"Yapılan tarım sayımlarında, tarımsal işletmelerle ilgili sayısal veriler, bu verilerin ışığında arazilerin tasarruflu kullanılması, ekilen arazilerden elde edilen ürünlerle ilgili bilgiler, sulanan ve gübrelenen araziler ile sulama ve gübreleme için yapılan harcamalar, maliyetlerin geçmiş yıllarla kıyaslaması, ekilen arazilerin ve elde edilen ürünlerin geçmiş yıllarla kıyaslaması ve bundan sonraki süreçte nasıl bir tarım politikası izleneceği, yapılan bu tarım sayımlarında ortaya çıkıyordu. Ülkemizde hayvan varlığıyla ilgili sayısal veriler, tarım ürünlerinde kullanılan insan, makine ve hayvan gücü bilgileri ile bunların yıllara itibariye artış ve azalış oranları da istatistiksel bir veri olarak ortaya çıkıyordu. Böylece tarımda sağlıklı bir politika oluşturuluyordu.

"EN AZ 2 KEZ TARIM SAYIMI YAPILMIŞ OLMASI GEREKİYORDU"

20 yıldan fazla bir zamandır tarım sayımı yapılmıyor. Normal şartlar altında 2011 ve 2020 yıllarında da birer kez olmak üzere en az iki kez tarım sayımı yapılmış olması gerekiyordu. Ancak ne yazık ki ülkemizde tarımın geleceği açısından çok önemli olan tarım sayımı, AKP iktidarları döneminde yapılmadı.

"TARIMDA İHRACATÇI BİR KONUMDAYKEN İTHALATÇI BİR KONUMA DÜŞTÜK"

Ülkemiz, tarımsal ürünler açısından kendi kendine yeten ülkelerden biri idi. AKP ile tarımda planlama ve öngörülebilir üretimden adım adım uzaklaşıldı. Yeterli ve doğru veri olmayışı, ürün arz sorunu kaygısı ile ithalatı tetikledi. Özellikle son yıllarda istatistiki verilerde, tahminlerde dahi ciddi sapmalar yaşanır oldu. Sağlıklı veri eksikliği, tarımda sorunların derinleşmesine vesile olan önemli nedenlerden biridir. Tarım sayımı 20 yıldır yapılmadığı için de güncel veri karmaşası yaşanmaktadır. Tarım arazi varlığı dahi nerede ise her kurumda farklı farklıdır. Bunun hesaplamalara yanlış yansıması tarımda daha çok karmaşa oluşturmaktadır. Bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde yaşanan sorunlarda doğru veri eksikliğinin de önemi yadsınamaz. Tarımda ihracatçı bir konumdayken ithalatçı bir konuma düştük. Bir zamanlar bizim ülkemizden ürün ithal eden ülkeler, şimdi aynı ürünleri bize satıyor.

"GÖRÜNEN O Kİ TARIM SAYIMI YAPILMADIĞI İÇİN SAĞLIKLI BİR TARIM POLİTİKASI DA OLUŞTURULMADI"

Tarımda günlük politikalarla, verilerden uzak kararlarla tarım bu hale geldi. 10. planda, 11. planda tarım sayımı yapılacağı yazıyor. Türkiye İstatistik Kurumu bu konuda tek yetkili. Görünen o ki tarım sayımı yapılmadığı için sağlıklı bir tarım politikası da oluşturulmadı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişci tüm tarım il müdürlüklerinden hayvan sayımı yapılmasını istemiş, eldeki verilerin yetersizliğini görüp böyle bir uygulamaya gitmesi, bakanlığın da içinde bulunduğu hali göstermesi açısından önemli. TÜİK'in yayınladığı hayvansal verileri yeterli görmeyerek bir de kendi teşkilatı ile konuyu araştırma ihtiyacı duyması sorunun varlığını da işaret ediyor. Ancak sayım süresinin sınırlı olması, evrak üzerinden çalışma yapılacağını gösteriyor. Bir an önce TÜİK, alanda tek tek saptayarak tarımın tüm kesimlerini kapsayan sayımını yapmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na, bütçe görüşmelerinde konuyu dönemin bakanına sordum. 'Neden 2001 yalından beri tarım sayımı yapılmıyor' dedim. Bakan, TÜİK tarafından yapılacağı belirterek yanıt verdi. TÜİK, görevini bir an önce yapmalıdır. Tarımda çözüme, sağlıklı ve doğru alan bilgisi ile başlanmalıdır.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ DOĞRU VERİLERLE SAĞLANIR"

Tarım sayımı, daha fazla geç kalınmadan, teknolojik olanaklardan da faydalanarak bir an önce yapılmalıdır. Tarımda çiftçi, besici, süt inekçiliği yapan; büyük, küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan, sebze-meyve üreten, makina, ekipman ile verim, üretim, alan, kısacası tarımı oluşturan, yön veren, kullanılan tüm varlıkların yerinde ve gerçekçi bir sayım sağlanmalıdır. Bağ-bahçe görülen çok yer tarla olmuş, daha 'üzüm bağı' diye kayıtlarda yer almaktadır. Sorunların çözümü doğru verilerle sağlanır."