Ömer Fethi Gürer: "Üreticinin Elektrik Parası Neredeyse Ürünün Satış Fiyatına Denk Geliyor"

Niğde'de çiftçilerin sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Üreticinin, tarımsal sulama amaçlı kullandığı elektrik faturalarına ödediği para neredeyse tarlasındaki ürünün satış fiyatına denk geliyor. Çiftçi mağduriyet yaşıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Sulama ve elektrik maliyetlerinde yaşanan artışa değinen Gürer, şu açıklamayı yaptı:

"GÖLET İNŞAATLARI YARIM KALDI"

"Sulama suyuna son iki yılda gelen zamlar, çiftçinin sulama suyu maliyetlerini katladı. Elektriğe ve sulama suyunda yüzde 200'e yakın bir fiyat artışı yaşandı. Bunun sebebi bölgede yer altından su çıkarılıyor olması ve sınırlı sayıda gölet olması. İmrahor, Halaç'ta gölet inşaatları yarım kaldı. Bu göletler bitirilmediği gibi başka bölgelerde gölet bekleyen köylerimiz var.

"ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN VAZGEÇECEK"

Sulama suyu sorunu çözülmediği için üreticinin, tarımsal sulama amaçlı kullandığı elektrik faturalarına ödediği para, neredeyse tarlasındaki ürünün satış fiyatına denk geliyor. Çiftçi mağduriyet yaşıyor. Orta Anadolu'da sulama suyunun sorun olmaktan çıkarılması gerekiyor. Aksi taktirde ileriki gübre ve mazottan sonra, elektrik parası nedeniyle de çiftçi üretimden vazgeçecek veya kuru tarıma yönelecek. Mevsimsel olarak yağmurlar yağmaz ise verim düşecektir. Kayıp artacaktır. Çiftçilerin en büyük sorunlarından biri sulama suyunun elektrik parasıdır."