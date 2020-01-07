Ömer Gülsoy: "E-ticaret ve e-ihracat, KOBİ'ler için çok büyük fırsatlar barındırıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ömer Gülsoy: 'E-ticaret ve e-ihracat, KOBİ'ler için çok büyük fırsatlar barındırıyor' - Son Dakika

Ömer Gülsoy: "E-ticaret ve e-ihracat, KOBİ'ler için çok büyük fırsatlar barındırıyor"

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "E-ticaret ve e-ihracat, KOBİ'ler için çok büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.

Ömer Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "E-ticaret ve e-ihracat, KOBİ'ler için çok büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.


KTO'da, TOBB ve Amazon işbirliği ile E-ihracat eğitimi düzenledi. KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, " Bildiğiniz üzere, dijital teknolojilerle birlikte dünya daha hızlı dönmeye başladı. Bu hıza ayak uyduramayanlar maalesef sınıfta kalırken, çağı yakalayanlar fırsatı değerlendirerek hızlarına hız katıyor, hedeflerine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Rakiplerimizin bir adım önüne geçmek için önemli bir fırsatta e-ihracattır. E-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araç. Eskiden ihracatçı firmaların hedef pazarlarında bir satış ve pazarlama ağı kurmaları ya da ürünlerini satacak bir aracı bulmaları gerekirdi. Artık devir değişti. KOBİ'ler e-ticaret platformları sayesinde yurtdışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabiliyorlar. Bu minvalde çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Amazon işbirliğinde KOBİ'lerimize Avrupa'ya ihracat için Amazon platformunu nasıl kullanabileceklerini öğretmek adına bir yola çıkıldı. Bu yolculukta Türkiye'nin 20 ilinde 40 eğitim semineri yapılması planlanmaktadır. Bugün biz de burada Kayserili işletmelerimizin e-ihracat yolculuğuna rehberlik ve yoldaşlık etmekten büyük heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


E-ticaret ve e-ihracatın KOBİ'ler için çok büyük fırsatlar barındırdığını kaydeden Gülsoy, "Bu güç birliğini en iyi şekilde değerlendirmemiz, dünyanın hızla yol aldığı ihracat yarışında Türkiye ve Kayseri olarak geride kalmamamız gerekmektedir. Müthiş bir rekabet ortamının olduğu dünyada, bütün dünyayı rakip aynı zamanda tüm dünyayı müşterimiz olarak görmeliyiz. Hedefimiz Türkiye ihracatındaki payımızı artırmaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimimizin verimli geçeceğine inanıyor, üyelerimiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Ömer Gülsoy, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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