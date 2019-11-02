Son Dakika Haberleri: Ömer Gülsoy: "İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım"
Son Dakika Güncel Ömer Gülsoy: 'İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım'

Ömer Gülsoy: "İstihdam odaklı kredi paketi işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım"

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve üç kamu bankası tarafından uygulamaya geçirilen "İstihdam Odaklı Kredi Paketi"nin işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım olduğunu aktardı.

Ömer Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve üç kamu bankası tarafından uygulamaya geçirilen "İstihdam Odaklı Kredi Paketi"nin işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım olduğunu aktardı.


KTO Başkanı Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak, dört ayrı sektöre yönelik başlatılan "İstihdam Odaklı İşletme Kredi Paketi"ni değerlendirdi. Başkan Gülsoy; "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve imalat sanayi, hizmet sektörleri ile devam eden konut inşaat projeleri ve yurtdışı müteahhitlik sektörüne yönelik uygun koşullarda finansman sağlayacak bu paketin üç kamu bankası tarafından uygulamaya geçirilmesiyle istihdama önemli bir katkı verilecek olup bu da büyüme rakamlarını olumlu yönde destekleyecektir" diye konuştu.


Her yeni bir istihdamın daha çok üretim daha çok ihracat olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, "Önümüzdeki hedeflere ulaşabilmenin yolu üretmekten geçmektedir. Bunun içinse daha çok çalışmalıyız. Bu doğrultuda kamu bankalarımızın İki yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıl vade koşullarıyla sunduğu bu imkanı değerlendirmeli, daha fazla istihdamı daha fazla yatırıma dönüştürmeliyiz" dedi.


Kamu ve özel bankaların da bu konuda adım atmalarını belirten Başkan Gülsoy, "Daima reel sektörün yanında olduğu hissettiren ve iş dünyasını destekleyen hükümetimize de teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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