Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Vergi almakta kartal gibi olan devletimiz, vergi iadesi veya ihracat odaklı geri ödemelerde ise yavaş davranıyor" dedi.



KTO Kasım ayı Meclis Toplantısı, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı'nın katılımı ile gerçekleştirildi. KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Gündemdeki maddelerin okunup onaylanması ile devam eden toplantının açılış konuşmasını KTO Başkanı Ömer Gülsoy yaptı. Konuşmasında "Bizler, devlet ve millet menfaatini kendi menfaatlerimiz üstünde tutarak çalışmalıyız" diyen Başkan Gülsoy, "Vergi ile ilgili her toplantıda sıkça söylenen bir söz var. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması. Yani vergi adaleti. Mülkün, yani devletin temeli nasıl ki adaletse, devletin en önemli gelir kalemi olan verginin temelini de adalet oluşturuyor, oluşturmalıdır. Bizim çocukluğumuz da vergilendirme ile ilgili değerlendirme yapılırken 'altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim' denilirdi. Şimdilerde bizim işletmelerimiz altın da yumurtlamaz oldu ya; devletimizin de bu işletmeleri öldürmeyecek bir vergilendirme ve tahsilat sistemini hayata geçirmesi gerekir. Devlete olan bağlılığımız ve inancımız gereği elbette hepimiz vergimizi vermek zorundayız. Nasıl ki devletin her dönemi, şartları her zaman aynı olmuyorsa, işletmelerimizde her zaman istenilen geliri elde edemeyebiliyor. Ülkemizin yaşadığı veya yaşayacağı ekonomik daralmalarda veya münferiden işletmelerin sıkıntı yaşaması halinde, vergi dairesi çalışanlarımızın bunu göz önünde bulunduran anlayışla hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Yine geçtiğimiz yıl ağustostan bu yana yaşadığımız kısmi daralmayla tahakkuk eden vergilerin ödenmesinde de kısmi sıkıntılar yaşanabilir. Devletimiz bu noktada defalarca vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik kolaylıklar getirildi. Bu noktada kamu çalışanlarının, mükelleflere 'bu mutlaka vergi kaçırır veya kaçırabilir' mantığıyla değil, 'bu kar etmişse vergisini de mutlaka öder' mantığı ile yaklaşmasını arzu ederiz" ifadelerini kullandı.



Gülsoy, "İş yerlerimiz yaşamalı ki insanlar çalışsın, işletmeler üretip, satıp kar etsin ki vergisini verip devleti yaşatsın. Bizler mükellef olarak vergilerimizi vermekle yükümlüyüz. Ama, devlette vermesi gereken hizmetlerin yanı sıra geri ödemelerinde aynı hassasiyeti göstermelidir. Devletimiz maşallah alırken kartal, verirken ise kanarya gibi... Vergi almakta kartal gibi olan devletimiz, vergi iadesi veya ihracat odaklı geri ödemelerde ise yavaş davranıyor" dedi.



Toplantıya katılan Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı da, "Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmada hızlı bir gelişme gösterdiği günümüzde kamu hizmetlerini sürekli ve düzenli bir şekilde yürütebilmesi için kamu harcamalarına ihtiyaç bulunmaktadır. kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağını vergi gelirleri oluşturmaktadır. başkanlığımız, toplumumuza ve yarın ki nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla etkin, adil ve güvenilir ilkeler doğrultusunda vergi bilincinin oluşturulmasında mükelleflerimizi bilgilendirmek, kayıtlı ekonomiyi teşvik etmek ve vergi gelirlerimizi artırmak anlayışını benimsemektedir. bu bağlamda çağın gerekleri doğrultusunda modern, dinamik ve iyi organize olmuş yapısıyla gelişen teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak yenilikçi bakış açısıyla mükelleflerimizin bilgiye daha kolay ulaşımını ve mükellef memnuniyeti sağlanmasını amaçlamaktadır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ