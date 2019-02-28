Son Dakika Haberleri: Ömer Günel; "5 Yıl İçinde Geçmiş Yılların Farkını Kapatacağım"

Ömer Günel; "5 Yıl İçinde Geçmiş Yılların Farkını Kapatacağım"

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Yeniköy Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Ömer Günel;
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Yeniköy Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi olunması ile Yeniköy'ün köy statüsünden çıkarak Kuşadası'nın bir mahallesi olduğunun altını çizen Günel, "Bugün buraya kendimi ve neden bu göreve talip olduğumu anlatmaya, sorunları yerinde tespit ederek projelerimiz ile ilgili bilgi vermeye geldim. Bu mahalleden düşük oranlarda oy çıkıyor buna saygılıyım. Sorunlarınızı tek tek çözerek ilerleyeceğiz. Hizmet etmek için değil çok fazla hizmet etmek için genel başkanım görevi bana verdi. Bende hizmet verebilmek için sizden yetki istiyorum. 5 yıl boyunca bugüne kadar almadığınız hizmeti bizimle alacaksınız. Eğer alamazsanız gelin benden hesap sorun. Ben yörüğüm inatçıyım. Bu mahalleden en çok oyu ben alacağım. Mahallenizin en önemli eksikleri olan okul, çocuk parkı ve cami için söz veriyorum. Sağlık ocağı konusunda da elimden geleni yapacağım. Büyükşehirle büyük bir uyum içindeyiz. En üst düzeyde yetkilerle hizmet aktaracağız. " dedi.

Sıfır atık projemiz ile hem kentimiz hem köylerimiz kazanacak

CHP adayı Günel, " Kuşadası için geliştirdiğimiz projelerden biri olan sıfır atık projesinin bir ayağı da köylerimiz olacak. Gıda atıkları da dahil evsel atıklardan üretilen kompost gübre ile hem kentimiz hem köylerimiz kazanacak. Bugün buraya gelirken sizlere denemeniz için kompost gübre getirdim. Bu gübrenin bir özelliği normal gübrelerden yüzde 30 daha verimli olması. Sizden ricam gübreleri deneyin. Faydasını görürsek kompost gübre kullanımına geçelim. Çiftçimize destek olurken Kuşadası'nın atıklarını da ekonomiye kazandıralım." diyerek Yeniköy'den ayrıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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