Ömer Günel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti

31 Mart Yerel seçimlerinde Kuşadası Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel ve beraberinde ki heyet Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gitti.

31 Mart Yerel seçimlerinde Kuşadası Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel ve beraberinde ki heyet Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gitti. 55 il Başkanı'nın destek ziyaretinden sonra ilk ziyaret Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası CHP İlçe Başkan Yardımcısı Fahri Alem Günaydın, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Ali Kotan, Özgün Limoncu, Emre Fazlılar ve Oğuzhan Turan Ekrem tarafından gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu'yla görüşen Başkan Ömer Günel, Kuşadası'ndan gelen destek mesajlarını İmamoğlu ile paylaştı.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe seçim kurullarındaki başlattığı " demokrasi nöbetine" destek amacı ile gelen Başkan Ömer Günel Ekrem İmamoğlu, Engin Altay, Seyit Torun ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede İstanbul'da yapılan seçimin detayları konuştuklarını belirterek İmamoğlu'nun mazbatasının derhal verilmesi talebi yenilendi.



Başkan Ömer Günel, "Seçim sürecinde büyük destek veren Sayın Ekrem İmamoğlu'na "demokrasi nöbetinde" destek olmak amacı ile mazbatamızı alır almaz İstanbul'a geldik. Bugün kendisinin seçim koordinasyon merkezindeyiz. Kendisi hala sayılan sandıkların koordinasyonu ile ilgileniyor. Sayın Genel Başkanımızın önderliğin de hak, hukuk, adalet söylemi ile çıktığımız yolda; herkes için istemiş olduğumuz adaleti Sayın Ekrem İmamoğlu içinde istiyoruz. 16 milyon İstanbullunun hakkının teslim edilmesini istiyoruz. Demokrasinin yok sayıldığı, 'kazanana kadar seçim yapalım' anlayışı ile Türkiye'ye büyük yaralar açarlar. Sayın İmamoğlu'nun mazbatasının hemen verilmesini istiyoruz" dedi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi

Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı

Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı

Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir