Son Dakika Haberleri: Ömer Günel'den Kadınlara Destek

Ömer Günel'den Kadınlara Destek

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası El Sanatlarını Yaşatma ve Kalkındırma Derneği üyeleri ile buluştu.

Ömer Günel'den Kadınlara Destek, System.String[]
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası El Sanatlarını Yaşatma ve Kalkındırma Derneği üyeleri ile buluştu.

Dernek Başkanı Saba Davidson'ın dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiği organizasyonda Davidson, "101 üyesi bulunan derneğimiz ev kadınlarının evde ürettikleri keçe, iğne oyası, çini, ebru, takı vb ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlamalarını amaçlanmaktadır." dedi.

Dernek olarak yerel yönetimden beklentilerinin daha sağlıklı bir dernek merkezi, çalışmaları için bir atölye, ürünlerini sergilemek için diğer dernekler ile ortak bir stant alanı olduğunu ilettiler.

Ev kadınlarının aile ekonomisine destek vermeleri, çalışıp üretebilmeleri için her zaman tam destek vereceklerini söyleyen Ömer Günel ise, " STK'lar toplumun can damarlarıdır. Güçlü ve güzel bir Kuşadası için STK'ların önemi büyük. Bunun bilinci ile çalışmalarımızı planlıyoruz. Tüm STK'larımızın ortak sorunu faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilecekleri merkezlere sahip olamamaları. Bizimde bu nedenle STK'larımızı aynı çatı altında toplamaya yönelik bir projemiz var. İçinde STK'larımız için uygun şartlara sahip alanlar ve ortak kullanımları için büyük ve şık bir toplantı odası olan bir merkez planlamaktayız." dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası, Ömer Günel, Politika
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