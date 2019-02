Ömer Günel'den Kuşadası Akut'a Teşekkür Ziyareti

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Arama Kurtarma Derneği AKUT'u ziyaret etti.

Ömer Günel, "AKUT'un faaliyetlerini takip ediyorum. Türkiye'deki en başarılı ekiplerden biri olduğunuzu biliyorum. Her can kutsaldır ve biz de hemşerilerimizin canını kurtaran derneğinize ve dernek üyelerine müteşekkiriz. Buraya sizi dinlemeye geldim. Ben bir şey anlatmayacağım. Belediye başkanı olduğumda sizler için neler yapabiliriz? Kaynaklarımızın ve belediyemizin imkanlarından sizleri nasıl faydalandırabiliriz? Bunların değerlendirmesini yapmaya geldim" dedi.



Güzel sözleri ve destekleri için Ömer Günel'e teşekkür eden AKUT Kuşadası Ekip Lideri Tunç Tuncer, "Kuşadası AKUT olarak hem personel hem de ekipman anlamında Türkiye'nin en iyi ekiplerinden biriyiz. 50 gönüllümüzün 20 si aktif arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Türkiye'de 20 adet bulunan arama kurtarma köpeğinin 2 si bizde. Ekibimiz Birleşmiş Milletler tarafından verilen INSARAG sertifikasına sahip. Bu sertifika çok zor sınavlar sonrası verilen bir sertifika ve dünyanın her yerindeki arama kurtarma operasyonlarına katılma yetkisi veriyor. Ekipman olarak Türkiye'deki en iyi ekiplerden biri olduğumuzu ifade etmiştim ama acil durum eylem planı içinde yer alan minimum 4-5 dönümlük bir toplanma alanına ihtiyacımız var. Bu alanın tahsisi konusunda desteklerinizi rica ediyoruz. Birde yıkılacak ya da yarı yıkılmış binalarda birkaç gün eğitim yapma olanağı sağlarsanız çok mutlu oluruz" dedi.



AKUT'un belediye personeline verebileceği eğitimler ve Kuşadası'na turistik değer katacak projelerini de dinleyen Günel, AKUT gönüllüleri ile hatıra fotoğrafı çektirerek dernekten ayrıldı. - AYDIN

