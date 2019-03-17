Son Dakika Haberleri: Ömer Günel; "Eski Kafalarla Belediyecelik Yapılmaz"

Ömer Günel; "Eski Kafalarla Belediyecelik Yapılmaz"

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Emekli Astsubaylar ve Şehit ve Gaziler Derneklerini ziyaret etti.

Ömer Günel;
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Emekli Astsubaylar ve Şehit ve Gaziler Derneklerini ziyaret etti.

CHP adayı Günel, dernek üyelerinin isteklerini dinleyerek bu istekleri karşılayan projelerini anlattı. Ömer Günel, belediyecilik anlayışının artık çok değiştiğinin altını çizerek, "Sadece hizmet vermek yetmiyor. Kentimizin ekonomisine de katkı vermeliyiz. Belediyecilik hizmetleri, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri götürmek asli görevimiz. Ama Kuşadası'nın şu an en büyük ihtiyaçlarından biri de gelirinin büyük bir bölümünü turizm den kazanan esnafımız için turizmin canlandırılması. Bizde bu konuda önceliğimizi şehri cazibe merkezi haline getirmek. Turizmi 12 aya yayarak kentimizin ekonomisine katkı sağlayacağız.

Bölgemizin alternatif turizm alanlarından biri olan termal su kaynaklarımızın potansiyelini arttırarak daha fazla turizm tesisinin bu termal sulardan faydalanmasını hedeflemekteyiz. Termal kaynaklarımız ile bölgemiz turizminin 12 ay canlı hale gelmesini sağlayacağız. Böylelikle gençlerimize daha çok istihdam alanları yaratacağız. Ayrıca yine termal su kaynaklarının seracılık ve konutların ısıtılması alanlarında kullanımı için yatırımcıları teşvik edeceğiz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Kuşadası, Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Günel, Politika
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