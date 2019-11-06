Son Dakika Haberleri: Ömer Günel, Kuşadalı kuaförleri yalnız bırakmadı
Son Dakika Magazin Ömer Günel, Kuşadalı kuaförleri yalnız bırakmadı

Ömer Günel, Kuşadalı kuaförleri yalnız bırakmadı

6 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kuşadası Kuaförler Deneği iş birliğinde düzenlenen geceye katıldı.

Ömer Günel, Kuşadalı kuaförleri yalnız bırakmadı, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kuşadası Kuaförler Deneği iş birliğinde düzenlenen geceye katıldı.


Kuaförlerin keyifli ve bir o kadar meşakkatli bir iş yaptıklarını belirten Başkan Ömer Günel, kentte uzun yıllardır kuaförlük hizmeti veren Hasan Subaşı'ya emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.


Kuşadası Ramada Otel'de düzenlenen geceye Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, ilçede hizmet veren kuaförler ve çok sayıda davetli katıldı. Ses sanatçıları Harun ve Didem'in sahne aldığı gecede Kuşadalı kuaförlerin yaptığı mesleki şovlar davetlilere keyifli anlar yaşattı. - AYDIN

Hasan Subaşı, Ömer Günel, Kuşadası, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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