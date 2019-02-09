Ömer Günel, Kuşadası Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Tesisini Ziyaret Etti

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası atık yönetimi ve geri dönüşüm tesisini ziyaret etti.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası atık yönetimi ve geri dönüşüm tesisini ziyaret etti.



CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı taşeron firmalarına yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Tesisi'ni ziyaret eden Günel, tesis yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesis çalışanlarına titiz çalışmaları sebebi ile teşekkür eden CHP Adayı Günel, "Emektar temizlik işçilerimizle Kuşadası Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Tesisinde bir araya geldik. Her zaman söylediğim gibi emeğin ve emekçinin yanında olduğumu belirtmek isterim. Seçim sürecinde kasıtlı olarak çıkartılan göreve geldiğimizde işçi çıkarımları olacak gibi asılsız söylentilere lütfen inanmayın. Biz işçi çıkarmanın aksine daha fazla nasıl istihdam sağlarız bunun çalışmasını yapıyoruz. Ben doğru, disiplinli, Kuşadası menfaatine çalışanların arkasında olacağımın sözünü veriyorum. Doğamızı ve enerji kaynaklarımızı korumak, toplumumuzda çevre bilinci oluşturmak ve daha birçok alanda geri dönüşümün önemi oldukça büyük. Kuşadası Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Tesisimiz işletmecisini ve işçilerimizi titizlik içerisindeki çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.



Geri dönüşüm tesisi işletmecisi Mehmet Özmüş, CHP adayı Ömer Günel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz tesisimizde insan kaynağımızı Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlarımızdan istihdam ediyoruz. Atıkların yönetimi ve geri dönüşümü ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu bilinç ile hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

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