Son Dakika Haberleri: Ömer Günel, Kuşadası'nda Polis Emeklileri ile Bir Araya Geldi

Ömer Günel, Kuşadası'nda Polis Emeklileri ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel seçim ziyaretleri kapsamında Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kuşadası üyeleri ile bir araya geldi.

Ömer Günel, Kuşadası'nda Polis Emeklileri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel seçim ziyaretleri kapsamında Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kuşadası üyeleri ile bir araya geldi. Buluşmanın Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı anma gününe denk gelmesi nedeni ile toplantıya saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunarak başlandı.

Toplantıda projelerini anlatan Günel, "Kuşadası'nda sorunlar birikmiş, çözümleri çok gecikmiş. Bu göreve talip olurken bir statü, kariyer veya kartvizit için olmadım. Saygın bir ismim onurlu bir mesleğim var. Ben bu göreve ciddi kadrolarla hizmet için talibim. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile Kuşadası'nda bir milat gerçekleştireceğiz" dedi.

Yeşil alan ve spor alanları isteyen dernek üyelerine Günel, "Yeşil alan, spor alanları ve parklar proje değil zaten belediyelerin asli görevlerindendir. Bunların konusunu bile yapmıyorum. Önceliğimiz bu kenti hak ettiği gibi marka bir kent yapmak. Bunu hep beraber yapacağız. Belediyeden ruhsat alan her projede terk alanlarının projelendirmesini belediyemiz maliyeti ile inşaatını müteahhit firmalarımız yapacak. Yani müteahhitlerimiz de bizim gibi elini taşın altına koyacak. Bu sıcak karşılamanız ve yoğun katılımınız için teşekkür ederim." diyerek dernekten ayrıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:53 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Günel, Polis, Kuşadası, Güncel
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