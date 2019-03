Ömer Günel; "Kuşadası'nı El Birliği ile Şaha Kaldıracağız"

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası'nda yaşayan Siverekli esnaf hemşerileri ile buluştu.

Geniş bir katılımın olduğu toplantıda konuşan Günel, "Kente hizmet ederek, kentin değerini arttırarak, kenti markalaştırarak esnafa da hizmet etmiş olacağız. 2019 sonunda alt yapı ve üst yapı hizmetlerine başlayacağız. 2020 ye bu sokaklar ile girmeyeceğiz. Belediye tek başına her şeyi değiştiremez ama birlik olur hepimiz üstümüze düşeni yaparsak her şeyi değiştiririz. Benim görevim bu amaca hizmet eden projeleri hayata geçirerek hep beraber örnek bir kent yaratmamıza ön ayak olmak. Belediye olarak biz projelerimiz ve hizmetlerimiz ile sizlerde belediyenin belirlediği kurallara uyarak, yaptıklarımıza sahip çıkarak kentimizi şaha kaldıracağız." dedi.



Birileri Nereli Olduğuma Nerede Doğduğuma Takmış



Ömer Günel "Kuşadası öyle bir kent ki 81 ilden hemşerim var burada. Bu kentte bir arada yaşamayı, birlikte yaşamayı bilmemiz lazım. Artık insana dair olmayan insan memnuniyetini önemsemeyen bütün ayrıştırmalardan uzak durmamız lazım. Birileri benim nereli olduğuma nerede doğduğuma takmış. Kuşadası'nın artık bunlarla geçirecek zamanı yok. Benim bu karalama kampanyalarına cevap verecek zamanım da yok. Eminim ki sizlerin de yok. Sizler 1 Nisan'dan sonra dükkanımın kirasını nasıl çıkarırım, çocuklarımın rızkını nasıl kazanırımın derdindesiniz. Ama baba parası yiyip, tuzu kuru olanların bunlarla işi yok. Ayakları yere sağlam basan projelerimiz hazır, bizim şu an tek uğraşımız 1 Nisan'dan sonra kentimizi turizm sezonuna nasıl daha hızlı hazırlarız, nasıl daha fazla turist getiririz, esnafımız nasıl daha fazla para kazanır. Bizim yapacak çok işimiz var. Bakın bu kadro bunun için kol kola girdi." diyerek belediye meclis üyelerini katılımcılara tanıttı. - AYDIN

