Son Dakika Haberleri: Ömer Günel, Motosiklet Kortejine Katıldı

Ömer Günel, Motosiklet Kortejine Katıldı

9 dakika önce

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl kutlamaları sebebi ile düzenlenen motorsiklet sürücülerinin korteji büyük ilgi gördü.

Ömer Günel, Motosiklet Kortejine Katıldı, System.String[]
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl kutlamaları sebebi ile düzenlenen motorsiklet sürücülerinin korteji büyük ilgi gördü. Yaklaşık 150 motosiklet sürücüsünün oluşturduğu korteje CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel de katıldı.

Motosiklet sevdalısı olarak da tanınan CHP adayı Ömer Günel 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemine değinerek, "Bugün Kuşadası'nda motorsiklet sevdalılarının oluşturduğu korteje büyük bir heyecan ile katıldım. Ben aynı zamanda Kuşadası Motosiklet Klübü'nün de kurucu üyelerinden biriyim. Bugün burada herhangi bir siyasi oluşumu yoktu. Bugün burada bu milletin bağımsızlık ruhu vardı. Bugün burada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanakkale'de yedi düvele karşı kazandığı mücadelenin ruhu vardı. Biz bu ruha sahip çıktığımız sürece yarınlarımız garanti altında olacaktır. Çanakkale Savaşı, ordumuzu zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçeğini ortaya çıkartmıştır. Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerim, dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Çanakkale Zaferi'nin özellikle genç nesillere çok iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimizin de bir teminatıdır" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

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